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南迴改通車　初期僅開放大、小客(貨)車通行

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▲ 隧道通車初期有限制部分車種通行，轄區大武警察分局特別規劃警力，協助公路主管機關實施車輛管制作業。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲ 隧道通車初期有限制部分車種通行，轄區大武警察分局特別規劃警力，協助公路主管機關實施車輛管制作業。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

全國民眾引頸企盼的台9線南迴公路拓寬改善及隧道工程，歷經多年終於在23日下午17時正式通車，由於隧道通車初期有限制部分車種通行，轄區大武警察分局特別規劃警力，協助公路主管機關實施車輛管制作業。

台9線南迴公路拓寬改善後續計畫，北起自台東縣達仁鄉安朔村，南至屏東縣獅子鄉草埔村，新台9線含隧道全長約11公里，隧道部分全長約4.6公里，期間為了確保正式通車時用路人的行車安全與緊急應變措施上的快速回應，於正式通車前更與警、消等相關單位，進行4場事故情境演練，包括：(1)故障車、(2)地震、(3)火災事故、(4)重大車禍。

▼ 新南廻公路台9線426.8公里至437.5公里路段，初期僅開放大、小客(貨)車通行，大武警分局依據公路總局第3區養護工程處公告。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▼ 新南廻公路台9線426.8公里至437.5公里路段，初期僅開放大、小客(貨)車通行，大武警分局依據公路總局第3區養護工程處公告。（圖／記者楊鈞典翻攝）

為顧及隧道用路人駕駛整體安全性及混合車種車流通行問題，新南廻公路台9線426.8公里至437.5公里路段，初期僅開放大、小客(貨)車通行，大武警分局依據公路總局第3區養護工程處公告，針對禁止通行的大型載重車輛、油罐車、大型重型機車、機車及自行車等車輛進行管制疏導，希望用路人配合以維交通安全。

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