守好荷包！元旦「12大新制」懶人包　時薪↑158元、百貨禁免洗餐具



▲為響應環保，自明年元旦開始，百貨公司、購物中心內業者不得提供免洗餐具。（示意圖／記者謝承恩攝）

記者李宜秦、余弦妙、紀佳妘、李瑞瑾／綜合報導



自明年元旦開始，共有12大新制度即將上路，其中包括網友們最關心的「基本工資」將調高，時薪由150元調高為158元。交通民生方面，台北市再增加辛亥隧道區間測速，市民高架橋抓違規路肩及大貨車；百貨公司、購物中心及量販店業者不得提供免洗餐具，違者恐開罰。《ETtoday新聞雲》貼心整理元旦新制懶人包，新的一年顧好荷包發大財。

民生新制：



1.百貨公司「內用禁供免洗餐具」

行政院環保署8月公告修正「免洗餐具限制使用對象及實施方式」，新增規定百貨公司、購物中心及量販店業內不得使用免洗餐具。根據環保署統計資料顯示，百貨業及購物中心部分，台北、新北、台南、桃園、花蓮、宜蘭、台東及澎湖等8縣市，皆同步在2020年1月1日實施，高雄則選在2020年3月1日施行。

量販店部分，宜蘭縣、花蓮縣將於2020年元旦實施，而台北、新北、桃園、新竹市、高雄市2020年5月1日實施，彰化縣2020年7月1日實施，另外台南、台東、澎湖則尚未明訂日期。

交通新制：

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2.台北辛亥隧道區間測速 市民高架抓路肩和大貨車

台北市辛亥隧道、市民大道高架路段將從2020年元旦起啟用高科技執法系統，辛亥隧道將實施全隧道區間測速，平均時速超過60就會遭系統開罰！市民高架則是針對違規通行的大型貨車、以及行駛路肩等違規車輛利用動態攝影自動告發。行車速度超過最高時速者，可處新臺幣1200元以上2400元以下罰鍰。若嚴重超速者可處新臺幣6000元以上，2萬4000元以下罰鍰，並吊扣汽車牌照3個月」並可能觸犯公共危險罪。



▲明年元旦開始辛亥隧道、市民高架都將安裝科技執法系統。（圖／記者張君豪攝）

3.機車駕訓班補助1300元

交通部今年4月16日推出「機車假訊補助」，成效良好，違規率約減7%，因此明年元旦起將擴大辦理，將補助從1000元提高到1300元，名額也增加到8000名，總預算約1040萬元，等於每人僅需負擔1500到2400元即可完訓。

4.快速公路拖救費率統一，基本費最低1500元起跳

為避免拖吊業者亂喊價，交通部公路總局訂定「交通部公路總局快速公路車輛拖救服務作業要點」，訂定小型車及大型車拖救收費基準。小型車拖救里程在10公里以內，收基本費1500元（大型重型機車2400元）為上限，超出10公里之里程，每公里加收50元。大型車依車種噸數，收取2625元到6825元之基本費，超出10公里里程，每公里加收55～85元。

5.「超跑條款」上路，拖救費最高21,500元：

超跑造價昂貴，在國道發生事故時，不少拖吊業者不敢拖救，交通部高公局為此訂定「超跑條款」，根據底盤高度與新車價值，明定拖救基本費率表。據規定，底盤高度分為10公分、12公分、15公分為界，共4級距；新車價值氛圍2百萬元、5百萬元、1千萬元、2千萬元為界，共5級距，其中底盤高度低於10公分，且新車價值超過2千萬者，拖救費用最高，為2萬元。

此外，若於國5雪山隧道內故障車輛另需加收1500元，等於最多可收2萬1500元。而大型重型機車則比照底盤高度15公分小型車，並依新車價值收基本費。



▲超跑若在國道發生故障意外，拖吊業者多不敢拖救。（超跑示意圖／記者林鼎智攝）



6.台鐵商務專車恢復收取專車費

台鐵局客運票價規定，申請專車除按車種計算票價外，還需另外收取專車費，每公里加收96元，過去為鼓勵民眾申請商務專車，2004年8月起免收專車費。考量到近期台鐵大舉改造商務專車，列車內裝改走「質感路線」，也新增卡拉OK、吧台、用餐區等多種功能，新打造商務專車則將於明年1月起上線，因此先行公告恢復收取專車費用。



7.實施地震震度分級制度

現行地震震度分為8級，但其中5級（強震）及6級（烈震）級距區間較寬，不利區分災情差別。氣象局修正分級制度，明年元旦起震度改為10級，細分出5強、5弱及6強、6弱，民眾若看到「5強」以上等級地震，就須做好緊急應變準備。新制也有助於提升救災、公共與民間單位的應變效能。



▲2020年開始，基本薪資將調高。（示意圖／記者林育綾攝）



財經新制：

8.基本工資調高

基本工資將自2020年元旦起調高，月薪由原本的2萬3100元調整為2萬3800元，時薪由150元調為158元。而「勞工保險投保薪資分級表」，也將配合調整，將第一級2萬3100元以下，修正提高為2萬3800元以下，修正後預估影響296萬人，勞保基金每年則可新增25億元收入。

9.儲蓄險保費全面調漲

金管會公布2020年壽險業新契約責任準備金利率，新台幣、美元及人民幣保單各年期均調降1碼（0.25個百分點）；澳幣保單則降2碼（0.5個百分點）；歐元保單逾6年期降1碼。受到準備金利率調降影響，儲蓄險保費預期也會全面調漲。

10.住宅火險加量不加價

住宅火險自明年元旦起，在不調漲保費前提下，保障將增加3大項目，包括納入颱風洪水補償、增加搬遷費等補助金，且新舊保單都可受惠。



生活新制：



11.禁用巴拉刈

為降低農藥使用風險，農委會自102年起陸續禁用30種農藥產品（危害人體健康或汙染環境者），其中「24%巴拉刈溶液」因不當使用風險高且已有替代藥劑，遂於106年公告自107年2起禁止加工及輸入，108年2月起禁止分裝，並自109年2月起禁止販售及使用，目前全球有77個國家禁限用。



12.明年開放83年次後役男可服研發役

內政部指出，培育國家高科技人才，明年開放2000個名額，供83年次以後，具碩士以上學歷役男，於半導體，資訊、國防等22大產業，申請服研發替代役，以協助產業研發所需人力。而明年替代役實施總員額預估為1萬6500人，包括82年次以前出生役男3500人，及83年次以後出生役男1萬3000人。