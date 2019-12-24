瘋狂網紅玩「大象牙膏」實驗！藍色泡沫1秒大爆炸...後院被塞滿

▲美國網紅做大象牙膏實驗，整個大爆炸。（圖／翻攝自YouTube／Nick Uhas）

記者錢玉紘／綜合報導

「大象牙膏」（Elephant toothpaste）是一款知名的化學實驗，過程相對簡單，且會產生大量的泡泡，很有戲劇效果。美國YouTuber烏亞斯（Nick Uhas）以及多布里克（David Dobrik）日前就在自家後院重現了這個實驗，但規模可能搞太大，導致自己家的後院全被藍色的泡沫淹沒。



大象牙膏的實驗室拿濃過氧化氫溶液（30%~35%，俗稱雙氧水）跟肥皂水或洗潔精混合後，加入催化劑（案例中使用碘化鉀）來使過氧化氫快速分解，之後會產生大量氧氣，氧氣會快速衝出容器，肥皂水則會包裹住產生氣泡，變成「泡沫噴泉」，若是事前混入色素，就會產生偶顏色的泡沫。

烏亞斯在影片中先是解釋了化學原理，之後在他位在加州的房子後院開始做實驗，並在材料中加入了食用色素，可以看到他所用的容器並不是一班的燒杯或量杯，而是兩個巨大的塑膠桶，在所有人穿好防護衣之後，在桶子裡倒入溶液，接著5個人合力把催化劑倒下去。

下一秒，塑膠桶裡面就噴發出大量的藍色泡沫，炸出的速度比工作人員們逃跑的速度還快，一眨眼就已經衝到鏡頭前，整個後院瞬間被藍色泡沫給淹沒，場面超級壯觀，大家不斷驚呼「Oh my God!!」，效果超驚人。

烏亞斯事後在感想裡提到，這個實驗效果真的太讚了，但現在他可能要上網募款，來修理自己家的後院。