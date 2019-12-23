為直播主衝人氣　3男竟製王品中油全聯「活動假網頁」騙加LINE

▲3名男子為幫直播主衝人氣，竟製作假活動網頁吸引民眾點擊加LINE好友。（圖／記者陳羿妏攝）

記者李忠憲／台中報導

詹姓、吳姓、方姓男子均從事「直播主後台經營」，疑似為了增加直播主能見度，竟自製王品集團、中油、全聯等知名公司舉辦活動圖片及網頁連結，以發送加油金、請客、送禮券吸引民眾點擊加入指定的LINE ID。台中地檢署23日偵結，依妨害信用罪嫌起訴3人。

直播主、網紅正夯，為加速衝高人氣，付錢找專業行銷協助也是一種方法，也成另類商機。詹姓、吳姓、方姓男子就是從事直播主後台經營工作，負責幫忙提升好友粉絲人數，卻用自製不實的假網頁，來騙取民眾點閱加直播主好友。

起訴書指出，詹男明知王品餐飲集團並沒有幫旗下的西堤餐廳舉行「王品集團25周年，你分享，我請客」活動，台灣中油也沒有舉辦「免費領取加油金，送免費一年中油加油金」活動，卻在2018年5月24日下午，用他申辦的電子郵件信箱登入網站後，將自製的不實網頁散佈於網路上。

詹男明知王品餐飲股份有限公司並未就其所經營的西堤餐廳舉辦「王品集團25周年，你分享，我請客」活動；亦明知台灣中油股份有限公司並無舉辦「免費領取加油金，送免費一年中油加油金」活動，卻於去年5月24日下午，在台北市以他所申辦的電子信箱登入網站後，製作不實網頁，散布於網路上。

吳男也明知王品公司未就陶板屋餐廳舉辦「王品集團25周年，你分享，我請客」活動，竟於同月28日下午，在台北市以他所申辦的電子信箱登入網站後，再製作不實網頁，散布在網路上，供不特定人瀏覽並點擊。

方男明知全聯未舉辦「 響應父親節，全聯破天荒限時發送500禮券」活動，竟於同年7月7日下午，製作不實網頁，散布在網路上，供不特定人瀏覽並點擊。

網友發現該網頁騙人，立刻報警，3人到案後均坦認犯行，檢察官認為3人假冒他人公司製作散布不實廣告訊息，涉犯妨害信用罪，依法起訴。

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