前17直播主淚訴不續約「粉專被奪、IG被刪光」　經紀人反控：用心栽培遭背叛

▲直播主香妃（右）控馮姓經紀人（左）逼續約不成，就奪走臉書粉專、刪光IG訊息，重創她的直播事業，但馮姓經紀人無奈表示，用心栽培香妃卻慘遭背叛，全案仍待法院釐清。（圖／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

21歲的直播主「香妃」，外型甜美又有音樂才華，在17直播擁有近萬名粉絲，卻和經紀公司為合約鬧翻，讓她於2018年11月間淚灑記者會，控訴馮姓經紀人延長合約不成，就將她臉書粉專收走、轉移17平台點數，甚至還把她IG的留言刪除，又造謠中傷她，檢方調查後，依妨害電腦使用、誹謗等罪起訴。北院12月11日開庭，「香妃」淚訴馮男於調解時，開口就要20萬，根本毫無悔意，但馮男否認犯罪，更於庭外表示「若本案敗訴，未來會有更多直播主大膽違約」。

香妃控訴，她於2018年6月間，與馮姓經紀人簽下2年合約，粉絲團也都給馮男管理，不料馮男之後竟要求將合約延長至9年，她擔心事業被綁死拒簽，卻遭馮男以違約為由，暫停她所有直播，甚至向她恐嚇索討違約金；雙方鬧上法院調解時，她都沒開口，馮男就要由20萬賠償，更讓她當場崩潰痛哭。

香妃於庭上淚訴，馮男透過臉書粉專登入她IG，將她與粉絲的留言全部刪除，還跟粉絲說她很笨，她這陣子為此事來回真的很累，馮男先前告她妨害名譽，檢方已不起訴，但馮男仍沒有一絲悔意，希望法院判馮男有罪。

但馮男否認犯罪，並於庭外大聲喊冤，表示與香妃透過朋友介紹認識，偶然得知香妃在「UP直播」發展不順，便協助她轉移到更多人的「17直播」，但香妃沒受過經紀公司訓練，剛開始人氣相當慘澹，月收不到2萬，在公司一連串培訓、指導後，才終於把香妃捧起來，讓她成為月收10-15萬的直播主。

馮男表示，當初與香妃簽訂合約，要將直播收入的一定比例繳回公司，但當香妃反應錢不夠用時，他也是去幫忙協調，讓香妃能先穩定再給，2人原本合作愉快，不料合作經紀公司提出的9年合約，卻埋下了雙方撕破臉的禍根。

馮男回憶，與他合作的另家經紀公司，提出了一項9年合約，簽訂後會每月贊助直播主約1萬5千元，但他認為9年時間過長，勸退了不少直播主，但香妃於2018年9月間，看到有直播主收到贊助後，覺得9年約條件不錯，便請馮男幫忙協調，不料到了10月間，香妃卻說不簽了，之後不但避不聯絡，連直播也不開了。

馮男接著說，當初與旗下直播主簽約，明定粉專、直播帳號、IG帳號（若直播主要用，可另外創）皆為公司資產，公司自然有處分權，香妃未履行合約，甚至違約在IG私接廣告，讓他只好採取行動，不料香妃卻搶先在媒體前控訴；對於香妃控訴他透過粉專登入IG刪除留言，馮男表示，他只有登入FB、Line、17帳號，且臉書根本不能登入IG，更不用說還去刪留言。全案仍待法院釐清。

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