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虐童案伸張鄉民正義！聚400人丟雞蛋、撞警　直播主劉冠廷等16人起訴

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▲臉書直播主劉冠廷在6月間獲悉虐童案，於手機直播號召400人至郭姓保母台中太平社區住處抗議。（圖／Facebook／冠廷往事）

▲臉書直播主劉冠廷在6月間獲悉虐童案，於手機直播號召400人至郭姓保母台中太平社區住處抗議。（圖／Facebook／冠廷往事）

記者白珈陽／台中報導

台中市2019年6月間一名1歲女童慘遭郭姓保母虐待重傷，臉書直播平台「冠廷往事」直播主劉冠廷等人獲悉此事後，以手機直播發起「包圍保母家」行動，號召400名網友至郭姓保姆太平區所住社區抗議，現場更有人因情緒激昂而衝撞員警人牆、撒冥紙，甚至丟擲雞蛋，對執法員警造成強烈困擾。台中地檢署13日依公然聚眾施強暴脅迫、污辱公務員、傷害、強制等罪起訴包括劉冠廷、謝筑穎2主嫌等16人。

▲劉冠廷在發起活動後曾在直播中公開道歉。

▲劉冠廷在發起活動後曾在直播中公開道歉。

檢方查出，新北市「冠廷往事」直播主劉冠廷，與該直播平台員工謝筑穎、張宏傑、魏傳恩等人，自2019年1月起，只要全台各地出現疑似虐童案時，就會透過直播聚集民眾至案發幼兒園等處進行撒冥紙、丟雞蛋等騷擾行為。

起訴書指出，今年6月間，台中市一歲女童慘遭郭姓保母虐待重傷（郭姓保母被判刑6年8個月），經媒體報導後，劉冠廷認為有機可趁，便與謝筑穎、張宏傑、魏傳恩等人，於6月23日傍晚由新北市前往郭姓保母位於台中市太平區的住所。

劉冠廷等人前往台中途中，不停以手機直播號召網友「如果你認同小孩生命寶貴的話，麻煩火力支援」，抵達郭姓保母所住社區後，社區李姓總幹事表示郭女不在，劉要求調閱監視器畫面遭拒，引起劉不滿，不但在直播上公布社區地址，甚至無理要求讓他上樓查看但又遭拒，劉厲聲指責李總幹事包庇郭姓保母，至晚間10時許，社區外已聚集約400人，此時警方接獲民眾報案，到現場將群眾與社區隔離。

警方雖於現場3度命令解散，但劉卻在直播中嗆警：「你看，警察保護壞人，有沒有？台灣政府都是這樣，我講真的，你有沒有看到？」，謝筑穎也於直播稱「他們現在警察在喊支援，我們不要輸他，我們是捍衛正義的一方，不管她老公是不是什麼警察，如果他沒有這種精神，不管做什麼行業都是敗類」等語，與警方形成對峙狀態。

由於劉男不斷鼓譟，現場開始有人手持磚塊丟警、辱罵員警、撒冥紙、鳴笛、衝撞員警人牆且咆嘯、騎機車來回蛇行甚至丟擲雞蛋，直至24日凌晨2時許，才陸續離去。

事後警方透過錄影蒐證，將鬧事群眾一一揪出，劉冠廷也坦承透過手機直播號召400名民眾，妨害社區住戶通行及居住權利、及妨害員警執行公務，13日中地檢署依公然聚眾施強暴脅迫、污辱公務員、傷害、強制等罪起訴劉等16人。

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