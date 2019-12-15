驚悚！萬華男凌晨開直播講感情遭砍見血　刀客投案：都是為了女生...

▲萬華警分局偵查隊長陳偉仁說明案情。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市萬華區15日凌晨約0時50分接獲一名男子在轄區東園街45號前遭人砍殺，警方獲報趕緊到場處理並協助送醫，警方調查傷者為一33歲的徐姓男子，且被殺傷前在自己臉書開直播，警方懷疑他直播過程大談自己與另名女子的感情韻事疑似遭報復尋仇，所幸直播主送醫後僅左上臂有3～4處刀傷，經開刀縫合傷口後並無生命危險；今天凌晨4時許持水果刀傷人的黃姓男子自行到派出所投案，坦承因網路留言糾紛才出手教訓對方。

▲萬華一名徐姓直播主講完感情糾紛就遭刀客上門砍殺。（圖／記者張君豪翻攝）

警方指出，被水果刀刺傷的徐姓男子經常在網路上直播，他日前因感情糾紛與前女友發生口角衝突，未料卻自己開直播大談感情辛酸事，昨天深夜徐姓男子在個人臉書再度直播，聲稱「要講清楚事情經過」。

▲直播主遭砍殺鬥毆過程全被手機錄下。（圖／記者張君豪翻攝）

但沒想到直播完僅過一個小時，現年30歲的黃男持水果刀闖入猛刺徐男，徐姓直播主當場血流如注，他嚇得求救請觀眾報警，行兇過程都被徐男手機直播錄下，不少網友未曾見過「這麼血腥的直播！」驚慌之餘紛紛報警求援。



萬華警方獲報後趕赴現場救人，行兇的黃姓男子去卻已離開，警方趕緊將徐姓被害人送往台大醫院急救，所幸目前已脫離險境；事後行兇的黃姓男子凌晨約4時許到案發地轄區派出所投案，坦承「都是為了女生面子」才會攜刀去砍人，警方訊後把涉這場感情直播糾紛傷人的黃男依傷害罪嫌究辦。

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