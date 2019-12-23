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5大電商年菜早鳥購開跑　端出必比登推薦、飯店菜色比拚

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Yahoo奇摩購物中心及Yahoo奇摩超級商城年菜預購（圖／記者洪菱鞠攝）

▲農曆春節倒數一個月，電商年菜預購已陸續開打。（圖／記者洪菱鞠攝）

記者洪菱鞠／台北報導

再過一個多月即將迎來農曆新年，電商年菜預購皆已開跑，為迎合消費者的採購需求，各大平台提供年菜選擇越來越多元，除了每年熱銷保證的老字號名店，另外也找來米其林必比登評比推薦名店、飯店業者、網路新秀店家等合作，端出得獎好菜或是高CP值組合，讓消費者過年輕鬆備菜。

東森購物今年年菜預購找來名人與名廚加持，重點主打「名人上菜」，推出名廚溫國智代言開運富貴年菜豪華超值組、世大運主廚食神阿彰師豪華團圓年菜回購組、美食節目主持人焦志方推薦五福臨門吉慶團圓宴、金牌師傅方政裕幸福團圓年菜組等，以6～10道菜為主，最便宜3千元有找，就能端出一桌澎湃大氣的圍爐年菜。

另有拿下媒體網購年菜大評比套餐組類冠軍的「大嬸婆金鼠大吉年菜7+1件組」，整組買下來8道菜只要990元，也有許多千元有找、5道菜的高CP值組合，滿足不同預算需求的人，而年菜最晚預購時間為1/13。東森購物從採購趨勢觀察，組合的銷售件數逐年增加，預估年菜銷售量將可較去年再成長超過3成以上。

東森購物年菜預購（圖／翻攝自東森購物）

▲2019年年菜銷售前5名的「世大運主廚食神阿彰師豪華團圓年菜回購組」，菜色主打藥膳鮮蝦、萬巒腿庫、干貝鮑魚佛跳牆、人蔘烏骨雞、香薑樹子海上鮮、紅燒獅子頭、紅燒泰式燴鴨掌、芙蓉海鮮羹、冰鎮大雞腿/櫻花蝦米糕，10道菜12～14人份，價格2,980元。（圖／翻攝自東森購物）

Yahoo奇摩購物中心及Yahoo奇摩超級商城年貨大街熱鬧登場，其中在年菜部分，今年新增超過3成名店進駐，共推出超過千道特色年菜，如榮獲米其林必比登評比的雙月食品、特色名店築地一番鮮、紅豆食府、點水樓、眷村味菜果貿吳媽家等，即日起早鳥預購享85折。由於每個店家最晚訂購時間不同，為避免熱門年菜太熱門、提前賣完，建議1/10以前下單最保險。

Yahoo奇摩購物事業群整合行銷部總監簡育靖表示，受到春節提早影響，12月初的年菜搜尋量已出現成長，因此活動一推出後，買氣即成長2成，「高檔」、「經典」、「創意」成為今年3大年菜採購趨勢，而小家庭平均訂購2～3道年菜，價格約700元左右，大家庭訂一桌價位則介於2,000～3,000元左右，整體來看，客單價沒有明顯增加或減少，但發現消費者對高檔年菜如烏蔘、白鯧、帝王蟹等下手不手軟，推估是辛苦了一整年，想趁過年圍爐時吃好一點。

momo年菜預購（圖／momo購物網提供）

▲王品集團極品御膳六菜宴年菜組。（圖／momo購物網提供）

momo購物網在早鳥年菜中，祭出近千項商品限時7折起、指定商品買就送佛跳牆等好康優惠，預估今年銷售將較去年同期成長2成。整體特色上，除了有歷年銷售基本盤老字號名店，如老協珍烏參佛跳牆、蔥燒子排、烏參牛腩煲、干貝羹經典年菜4件組；億長御坊櫻花蝦米糕、東坡肉、雪菜百頁、桂花蜜芋頭等經典功夫菜8件組，也大幅度網羅知名飯店如王品集團，以及眾多網路年菜新秀店家搶佔商機，像是鮮味達人精選開運菜色，推出千元以內的8道年菜套餐，短短數日已賣破千套，另外還有富貴龍蝦團圓宴12件組套餐，適合家庭人數多或想吃更澎湃的的人。

生活市集年菜預購（圖／生活市集提供）

▲海霸王＋饗城得獎年菜組，單週狂銷近250組。（圖／生活市集提供）

生活市集「年菜預購特輯」專區迎年菜預購前哨戰，精選經典單品、名店年菜組合、過年甜品、伴手禮等超過150項商品，更攜手喜憨兒基金會首波開放預購多款愛心公益年菜，專區不限消費金額通通免運費，全面下殺最低44折起。進一步觀察站上銷售數據，年菜預購以5～12道菜色、平均單品價格帶在230～510元的套餐組最受歡迎。

生活市集亦統計站上銷售狀況，公布年菜預購熱銷排行，Top1是名店「海霸王＋饗城得獎年菜組」，包含佛跳牆、櫻花蝦米糕、窖藏冰醉蝦、金華干貝雞、情人果冰等5項佳餚，近一週內狂銷近250組；金牌主廚陳志昇指導製作的「金牌主廚御膳12道年菜組」，近兩週整體銷量暴增超過3.5倍，拿下Top2；高CP值的「大嬸婆富貴年菜12件組」，單道菜色平均價格250元有找，十分經濟實惠，近兩週銷量大幅成長超過2.5倍，位居Top3。

松果購物推出「開運旺年菜」專區，活動時間至1/19，網羅南門市場名店老林記、逸湘齋、迪化街80年老店老協珍、老饕名店海霸王、口碑品牌六福皇宮、呷七碗、大嬸婆等百品兼具口碑及實惠價格的年菜供消費者選擇，祭出消費滿888元現折100元優惠，並可獲得EZTABLE春節訂位折抵金109元，還有機會抽加碼EZTABLE折抵金666元多重好康。

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