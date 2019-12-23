東森購物加碼新零售　打造跨境電商國際版圖挹注獲利

記者林淑慧／台北報導

積極進行線上、線下整合的東森集團今（23）日舉行法人說明會，董事長廖尚文表示，集團今年致力於打造新零售品牌，發展多元通路及延伸新媒體創意，意在建構東森生活圈做全面性的生活服務，加乘帶動各事業業績成長，預計第四季業績獲利表現，將大幅成長超越前三季。

▲東森國際今（23）日假證交所舉行法人說明會，由董事長廖尚文率領經營團隊，報告今年度營運成果與集團近期發展概況。（圖／記者湯興漢攝）

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東森國際今天下午假證交所舉行法人說明會，由董事長廖尚文率領經營團隊，報告今年度營運成果與集團近期發展概況。由於近年加速O2O發展腳步，東森集團國際化佈局的未來走向，也成為在場法人的關注焦點。

▲東森國際董事長廖尚文表示，集團轉投資子公司新零售事業營收表現亮眼，今年前11月東森購物合併草莓網營收達184億元，較去年同期成長22%。（圖／記者湯興漢攝）

東森集團今年致力整合旗下品牌資源，轉投資子公司新零售事業營收表現亮眼。廖尚文指出，旗下東森購物透過多元化布局及大數據經營，營收持續成長，包括電視購物、網路、電話行銷、型錄、MOD及APP等各大通路均衡發展，聘請專家深耕大數據發展，導入語音辨識，提升客戶轉換率，今年前11月東森購物合併草莓網營收達184億元，較去年同期成長22%。

其中，網路與電話行銷通路業績成長，成為東森購物業績衝高的主因。依據內部統計，電話行銷前11月營收達36.3億元、年增率62%；另外，東森購物擁有926萬台灣會員、草莓網擁有超過750萬名粉絲，女性消費者比例約占七成，而美妝保健類產品則占其六成消費比例，亦推出好的產品搶攻市場商機。

另外，旗下倉儲事業持續更新設備以提升作業效率、降低成本，在有效的營運管理下，前三季的營運量較去年同期成長36%，營業收入及營業損益分別較去年同期成長29%及145%；而航運事業已於今年6月提前還船，終止航運事業。

展望後市，廖尚文表示，東森集團將積極拓展東南亞市場，並結合東森自營產品、自然美產品，快速提升跨境網購業績，同時帶動該等商品成長，挹注集團營運表現可期。

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