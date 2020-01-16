荷包有在顧！台中測速過去「每天破千張紅單」…區間測速啟用首日少開500張

▲台中區監測速15日正式上路，開罰首日總計開出586張罰單，相較過去每日破千，已明顯下降。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽、徐愷昕／台中報導

為提升台中市交通安全，台中市警15日正式在沙鹿區向上路6段、台61線西濱快速道路等3路段啟用區間測速執法設備，據統計，開罰首日開出586張罰單，相較過去平均每日破千張的狀況已明顯下降，由此可見區間測速設備對於超速防制有很好的效果，台中市民在行車速度上的管控也進步許多。

台中市警配合「109年加強春節期間安全維護工作」，在沙鹿區向上路6段、台61線西濱快速道路北上及南下路段等3處，皆設置了區間測速執法設備，以加強車流的穩定及安全管理，目前已進行長達2個月的車流觀測，並在108年12月時設置現場警示標誌、紅布條加強宣導，又為了加深市民的印象，相關單位還有製作1分鐘短片讓民眾更清楚、明確了解區間測速執法設備設置地點及執法原理。

▲▼區間測速是透過設備辨識車牌及記錄車輛通過時間，再由系統自動計算車輛通過起終點的平均速率，作為執法依據。（圖／記者白珈陽翻攝）

「區間測速」執法的原理，是透過設備辨識車牌及記錄車輛通過時間，再由系統自動計算車輛通過起、終點的平均速率，作為執法依據，有別於傳統固定式測速照相桿，可以大幅增加速率控制的有效範圍，由「點」的控制轉變為對「線」的長距離控制，同時，也可以減少偵測區段中各車輛車速的差異，達到控制車流速度趨於穩定的效果。

台中市交大隊長林沐弘指出，據統計，宣導期間平均每日1046件違規，但進入宣導期後，逐漸降至831件，而1月15日正式啟用當日則開出586張罰單，違規大幅度下降，由此可見區間測速設備對於超速防制有很好的效果，台中市民越來越守法，相信未來交通事故也能隨之下降。

台中市警局長楊源明呼籲，科技執法的目的在於減少交通事故、減少警力耗費、降低員警攔撿風險與降低執法成本，如民眾想了解詳細設備設置地點，所有資訊都有公告在交通警察大隊官方網站，大家可以於「便民服務」中的表單下載區索取資訊。

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