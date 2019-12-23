台大雲林分院與富士通共創智慧高齡照護　建構健康防護網

▲臺大雲林分院與富士通共創智慧高齡照護，優化雲林地區高齡長者的生活，維護自我健康、飲食營養、運動、及醫療照護等健康問題。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣人口老化程度為全國第二位，台大醫院雲林分院在此對於長者健康及照護相關議題的投入用心且有深度，雲林縣地處偏鄉，各類資源多有不足，有形的缺乏例如交通不便及家戶所得偏低；無形的不足則如傳統觀念、健康教育程度不足，缺乏基礎的健康認知，很大程度上影響了長者平時接受預防保健服務的意願。

台大醫院雲林分院在院長黃瑞仁的帶領下，由劉宏輝副院長研擬成立「國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心」，獲得蔡英文總統高度之肯定。其中的「阿波羅計畫」，以核心醫療連結在地食堂及診所，解決雲林社區長者之種種醫療困境，為有效運用人與科技的關懷互動模式來完善年長者健康促進照護之整合平台。

阿波羅計畫即將透過工研院生醫所與日本富士通合作，引進日本最先進之智慧照護科技，建構銀髮族群從醫院到家裡的健康防護網，此智慧化之醫療照護系統是以超高速生醫運算為基礎，進行各種健康照護行為高度複雜之計算規劃，並透過醫護照護居家關懷及智慧化生理量測、居家主動回饋互動科技、類5G視訊、及緊急諮詢救護等遠距醫療設施，透過各個環節的健康照護管理與醫療資訊整合，進行最有效的醫療分配。

台大雲林分院期許藉由此系統，解決雲林社區長者之種種醫療困境，以達到促進社區延緩失能，在地健康安心的老化之目標；此外，作為我國下世代全智慧數位醫療服務產業之楷模，台大雲林分院期望帶領台灣生醫領域與長照產業連結日本，並配合南下政策切入東南亞，成為東亞地區長照體系之樞紐。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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