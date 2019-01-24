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林心如都愛用！　日本富士通變頻空調提供給消費者舒適的乾淨風

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▲日本富士通變頻空調舉行新品發表會，將空調帶入全新境界。（採訪撰稿／記者李彥慧；攝影剪輯／記者謝婷婷；圖／記者謝婷婷攝）

記者李彥慧／台北報導

日本富士通變頻空調舉行新品發表會，宣告最新美型機種一對一壁掛三系列nocria® Z、高級、優級及VRF輕商用J-ⅢL系列產品，正式與消費者見面，將空調帶入全新境界。nocria® Z、高級、優級系列均獲得Good design設計大獎；nocria® Z還有世界首創「自動清洗濾網功能」，以及業界首創*「熱交換器加熱除菌」功能。現場還請來了林心如擔任代言人，分享拍攝廣告的趣事！

▲富士通影音業配。（圖／記者謝婷婷攝）

▲日本富士通變頻空調舉行新品發表會，宣告最新美型機種一對一壁掛三系列nocria® Z、高級、優級及VRF輕商用J-ⅢL系列產品，正式與消費者見面。

▲富士通影音業配。（圖／記者謝婷婷攝）

▲台灣富士通將軍總經理蔡志洋提到，富士通想讓台灣消費者使用空調時得到舒適健康的環境。

台灣富士通將軍總經理蔡志洋表示，nocria® Z產品特色最主要是過濾網可以自動清洗，它的濾網在機器裡分成四個部份，內建自動清洗的刷頭，可利用搖控器設定時間，在機內做一個清洗的動作，同時還有加熱除菌的功能。

nocria® Z系列擁有業界首創*「熱交換器加熱除菌」功能，其中【加熱除菌五步驟】包含「冷房、除濕運轉」，就是當冷氣或除濕運轉時，當空氣中的濕氣集結在內部的熱交換器上產生水滴。接下來的「洗淨」功能，具有抗菌塗層的熱交換器塗裝，讓髒汙浮在水滴上，並隨著水滴流往底部，並非所有污垢都能沖洗乾淨。

▲富士通影音業配。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼nocria® Z系列獲得Good design設計大獎，還有世界首創「自動清洗濾網功能」，以及業界首創*「熱交換器加熱除菌」功能。

▲富士通影音業配。（圖／記者謝婷婷攝）

其次為「洗淨後」，是利用因毛細管現象，使殘留在底部空隙中的水份來進行除菌；再來「加熱」則是將熱交換器加熱至55°以上，讓殘留的水份升溫到為能夠殺死黴菌、細菌的溫度。最後的「加熱、乾燥後」則是利用濕熱作用將黴菌、細菌去除後再進行乾燥，使容易滋生黴菌、細菌的熱交換器常保清潔。蔡志洋總經理提到，尤其在台灣是一個高潮濕的場所，能利用自動加熱功能把機器每天使用後保持在乾燥的環境中，吹出來健康又舒適的乾淨風。

▼熱交換器常常成為黴菌和細菌的溫床，利用熱交換器運轉後殘餘的水分，加熱至55°C以上來清潔殺菌。

日本富士通變頻空調提供給消費者舒適的乾淨風（圖／富士通提供）

另外在VRF J-ⅢL空調部份，蔡志洋總經理表示，富士通為了輕商用大坪數的使用場所，特地開發8、10、12馬力的輕巧型的外機，可以適用在各種輕商用空間裡，內機則針對台灣大樓室內高度因素，設計超迷你埋入式的內機，搭配高度僅19.8公分及深度僅45公分的迷你室內機。

2019年富士通VRF輕商用J-ⅢL系列機種全面上市，以微型化機身，靈活對應各種輕商辦公需求。J-ⅢL系列機種有8、10、12馬力，外型簡潔、能力強勁、高效節能，佔地面積僅0.15坪，適合安裝於機房和屋頂的環境中。搭配超迷你型及中靜壓型埋入室內機，最多可連結19個室內機到各種房型的空間，總長度達400m的長配管設計，滿足不同結構的建築物需求。

▲富士通影音業配。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼VRF迷你型埋入室內機搭配標準配備排水幫浦及選配自動導風格柵，配合各種室內裝潢美觀又大方。

▲富士通影音業配。（圖／記者謝婷婷攝）

另外VRF輕商用J-ⅢL系列，智能舒適且人性便利，集中控制系統的簡單遠程監控能有效應用於中小型建築物中，滿足各種輕商用需求，完善的空調系統設備，具有節能、低噪音、自動舒適氣流、集中控制等特點，從單一到多個小型辦公室環境皆可靈活對應，使用於人潮稠密的商城及餐廳，在顧客川流不息的環境裡，富士通輕商用VRF都能提供絕佳的空調體驗。

蔡志洋總經理提到，VRF還搭配標準配備排水幫浦及選配自動導風格柵，配合各種室內裝潢美觀又大方。日本富士通空調家庭用戶全系列機種，皆享有業界唯一*1內外機主機板／壓縮機10年、主零件3年之保固服務，還有壁掛室內機熱交換器原廠塗裝的安心服務，提供消費者最棒的空調體驗。唯有變頻權威，才能創造最穩定耐用的高品質空調，並提供消費者頂級的保固。

*1:數據統計於2017年12月1日時

▲富士通影音業配。（圖／記者謝婷婷攝）

▲戲劇女王林心如擔任代言人，對於拍攝廣告的過程仍讓林心如印象深刻。

此次也請來戲劇女王林心如擔任代言人，對於拍攝廣告的過程仍讓林心如印象深刻。藝人林心如表示，她比較少拍到這種像科幻片的戲，大部份都是真實跟人在對演，這一次很多東西是要自己去想像出來。林心如提到，她可以接到日常用的家電品牌，並推薦給大家，覺得是很好的經驗，可以很仔細推薦給身邊的朋友。加上有主機板10年保固，更覺得很安心。

有了日本富士通變頻空調的全新空調系列的出現，提供民眾絕佳便利性和健康安心的生活環境，也成為注重空氣與居家環境品質者的空調首選！


最新訊息請洽服務專線：0800-245-888
或上官網：https://www.fujitsu-general.com/tw

*日本國內家用冷氣；熱交換器加熱至55度以上，進行濕熱作用的除菌方式。2017年11月18日發賣。自社調查。

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關鍵字：日本,富士通,變頻空調,首創,自動清洗,濾網

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