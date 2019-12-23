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必吃10大年菜榜單最新出爐　佛跳牆跌下Top1連前3大都沒入榜

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「雞湯」取代佛跳牆成年菜熱銷冠軍（圖／記者洪菱鞠攝）

▲網購業者公布熱銷年菜Top10排行榜，今年在養生觀念盛行下，美味溫補的「雞湯」，取代「佛跳牆」拿下年菜冠軍。（圖／記者洪菱鞠攝）

記者洪菱鞠／台北報導

農曆春節倒數，年菜預購火熱開打，相較於組合型年菜，可以單道選購自由拼湊、簡單加熱後就能快速上桌的「即食年菜」，是近年熱門首選，網購業者觀察主要是因為家庭型態改變，小份量單品年菜因此成為市場新寵，而今年的熱銷年菜Top10排行榜有別以往，不再是經典不敗、備受推崇的佛跳牆，而是改由雞湯登上寶座。

囊括海陸珍饈、可以吃到滿滿好料的佛跳牆，是過年圍爐必吃的一道經典菜餚，過往也長年盤踞年菜熱銷王，不過Yahoo奇摩購物中心與Yahoo奇摩超級商城最新公布熱銷年菜Top10排行榜，佛跳牆竟跌落寶座，而且連前3大都沒入榜，只居位Top4，美味溫補的雞湯則是榮登冠軍。

Yahoo奇摩購物事業群整合行銷部總監簡育靖認為，雖然佛跳牆料多，大家可以各取所需挑選自己喜歡吃的，但同時也會剩下不喜歡的，而消費者想要求新求變，再加上對於養生觀念提高，肉質鮮美、湯頭好的雞湯，一樣能滿足美味與營養兼具的需求，因此從今年的搜尋量、訂購量中發現，其成長超過了佛跳牆。

根據該份熱銷年菜Top10排行榜，排名依序是：雞湯、年糕、油雞、佛跳牆、香腸、鬆糕、獅子頭、蘿蔔糕、蜜汁火腿、米糕，榜單內容與往年相異不大，但較特別的是，「蜜汁火腿」是首次竄起入榜，只要將白麵皮跟蜜汁火腿以電鍋加熱10分鐘便可作為宴客小點輕鬆上桌，成為受到喜愛的一道年菜。

東森購物年菜評比三冠王（圖／東森購物提供）

▲網購年菜大評比「佛跳牆冠軍」楊大姐私房小廚 鮑參花膠佛跳牆，特價2,180元。

雖然熱銷年菜冠軍換「菜」坐，還是有不少人喜愛吃佛跳牆，東森購物也力推多道特色佛跳牆單品，像是網站獨賣的「楊大姐私房小廚 鮑參花膠佛跳牆」，因為花膠彈牙、物料豐富、湯頭膠質多，獲得高度推薦，奪下媒體舉辦網購年菜大評比佛跳牆類冠軍。另外，「胡媽媽灶腳--豪華極品花膠金湯佛跳牆」年年熱銷第1名，集結花膠、鮑魚、干貝等十三珍熬燉精華，以48小時文武火候精燉特選老母雞湯底海陸鮮味匯，特價1,680元。

樂天市場也推出「懶人系」年菜，只需拾起剪刀開封，美味年菜即可熱騰騰上桌，如連續兩年獲得年菜評比禽類季軍的陳年紹興醉雞，因酒香入味、雞肉肉質Ｑ軟恰當且彈牙，年節前夕銷量更較上月同期成長2倍；年菜推薦冠軍海鮮單品的藥膳醉蝦，以溫補中藥材搭配陳年紹興酒、香氣撲鼻，是年菜最適合的開胃前菜；小牛犇拼盤只需簡單一兩個步驟即可熱食上桌，可同時享用Q彈牛筋、年腱及蜂巢牛肚，一次享受三種部位牛肉，也是年節最夯的必備下酒菜之一。

樂天市場年菜預購（圖／樂天市場提供）

▲禾禾廚房陳年紹興醉雞，售價429元。（圖／樂天市場提供）

樂天市場年菜預購（圖／樂天市場提供）

▲阿勝師Ashengfood藥膳醉蝦，原價650元，特價490元。（圖／樂天市場提供）

樂天市場年菜預購（圖／樂天市場提供）

▲文老爹滷味小牛犇拼盤，原價880元，特價639元。（圖／樂天市場提供）

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