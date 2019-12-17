東森端出最強年菜戰力奪評比三冠王　入手冠軍年菜組合千元有找

▲東森購物參加媒體主辦一年一度的《網購年菜大評比》，最後以3冠軍、4亞軍、1季軍，於279道網購年菜中脫穎而出。（圖／東森購物提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

2020金鼠年即將來臨，媒體主辦一年一度的《網購年菜大評比》結果宣佈出爐，東森購物以獨家「楊大姐私房小廚 鮑參花膠佛跳牆」、「大嬸婆金鼠大吉年菜7+1件組」、「大嬸婆掛爐黃金甘蔗雞」，分別在佛跳牆類、套餐組類以及禽類奪下冠軍，另外還有亞軍4項、季軍1項，年菜戰力陣容堪稱史上最強。

此次網購年菜評比邀請到美食專家連愛卿、黃景龍、張麗蓉擔綱評審，針對主食、肉類、禽類、海鮮、湯鍋羹、佛跳牆、素食、點心、套餐等9大項目進行評比，東森購物共計入選8項、冠軍3項、亞軍4項、季軍1項，於279道網購年菜中脫穎而出。

除了年菜三冠王，東森購物的得獎年菜還有湯鍋羹類亞軍「名廚美饌蔘棗鹿野土雞湯」、肉類亞軍「大甲王記富貴大豐豬腳」、甜點亞軍「寶來發原味手工年糕」及「寶來發紅豆手工年糕」，另外「海味街 烏參佛跳牆」拿下佛跳牆類第3名。

▲「佛跳牆冠軍」楊大姐私房小廚 鮑參花膠佛跳牆。

東森購物指出，「佛跳牆」為連續3年居冠的年菜熱銷品項，幾乎是年菜必備菜色，今年評比奪冠的「楊大姐私房小廚 鮑參花膠佛跳牆」，評審認為「花膠彈牙、物料豐富、湯頭膠質多」，售價2,000多元是消費者可接受的價格帶，因此獲得高度推薦。

▲「套餐組冠軍」嬸婆金鼠大吉年菜7+1件組。

「大嬸婆金鼠大吉年菜7+1件組」則被評為「組合佳、口味好，CP值高、雞肉好吃、湯頭香濃，雞、豬蹄、米糕都OK」，由於大嬸婆去年曾以類似組合奪下亞軍寶座，在東森購物狂銷破千組，今年稍微調整部分菜色內容，整組買下來8道菜990元，超高CP值吸引大家目光；連愛卿表示，不管是雞肉、豬蹄、佛跳牆、米糕都很超值，主要還是每一道品品質都不錯。

▲「禽類冠軍」大嬸婆掛爐黃金甘蔗雞。

另外，獲得評審團讚譽的「大嬸婆掛爐黃金甘蔗雞」，拿下冠軍原因是「雞肉肥美，鮮甜香Q、甘蔗香味足、口感佳」。張麗蓉品嚐後指出，雞的個頭很大，足足有3台斤，而且肉鮮味美，吃起來口感很好、不柴；黃景龍也認為「甘蔗香味足、雞肉肥美鮮甜。」

▲「佛跳牆類季軍」海味街 烏參佛跳牆。

▲「甜點類亞軍」寶來發台灣甜粿。

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