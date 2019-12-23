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男性、熟齡消費者成為電商新金礦　「情趣用品」搜尋達近100萬次

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男性、熟齡消費者成為電商新金礦（圖／蝦皮購物提供）

▲蝦皮購物整理全站年度消費數據，分享2019年電商消費趨勢的變化。（圖／蝦皮購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

網購熱潮持續升溫，今年雙11、雙12，各家電商又再刷出新一波數據紀錄，除了反應消費者比去年更愛買，網購業者更發現到消費輪廓有大洗牌現象，網購已不再是「年輕」、「女性」的專利，隨著「熟齡」、「男性」挾帶高含金量大量湧入，成為電商市場新金礦；另外也發現到一項有趣現象，「情趣用品」不僅成為熱搜關鍵字之一，搜尋次數更達到近100萬次。

蝦皮購物透過訂單數量、商品數量、關鍵字等角度，整理全站年度消費數據，其中觀察到，2019年不同性別、年齡的消費者皆有成長，但男性消費者不僅在「數量」的年度成長率大幅優於女性、「訂單總數」的年度成長率更是女性的1.6倍。「女性、年輕」族群雖持續成長、貢獻消費，卻不再一枝獨秀，「男性、熟齡」族群反為後起之秀，而進一步分析男性消費者組成，其中又以50歲～64歲區間成長幅度最高，男性熟齡消費者在2019年的數量亦是去年的1.6倍。

綜觀全年度消費，「居家生活」、「美妝保健」向來是熱銷常勝軍，但蝦皮購物統計2019年各品類訂單數量，相較去年成長最多的前5名為「家電影音」、「遊戲」、「戶外與運動用品」、「汽機車百貨」、「手機平板與周邊」，5大品類的年度訂單量較去年創下飛躍式成長，呈現出令人意外的結果。

由於越來越多消費者選擇從電商網站購買家電，家庭、隨身影音設備成為近年大勢，訂單量飆出年度最高成長；此外，去年引起旋風的任天堂Switch人氣絲毫未減，Switch主機熱賣帶動相關遊戲保持極高的發行頻率，「有新品就有新訂單」的策略，刺激「遊戲」類商品一口氣衝上年度訂單成長第2名；「戶外與運動」商品的熱銷，也具體反映出「健身、運動」風潮席捲全台，促使更多消費者從電商平台購入相關商品。

在搜尋方面，蝦皮購物統整2019年「關鍵字搜尋排行榜Top10」，強勢登上冠軍的關鍵字是「耳機」，「手機殼」、「airpods」則緊追在後，前3名皆與手機相關，另也意外發現到「情趣用品」相關關鍵字名列其中，搜尋次數更達到近100萬次，推測原因與網路購物所具備的隱密性優勢有關，方便消費者能更自在地購入保險套、各種情趣商品，不僅能避免店面購買的尷尬，電商平台在商品種類的多元性、多方比價的便利性皆優於實體通路，這也成為情趣相關商品在電商市場熱銷的重要原因。

東森購物公布2019年十大熱銷家電類排行榜（圖／東森購物提供）

▲Dyson吸塵器年年入十大家電榜單。（圖／東森購物提供）

東森購物日前則公布了「2019十大熱銷家電排行榜」，排名依序是：鍋寶316快煮壺、Karalla日本熱銷健康氣炸鍋、大同百年淬煉限量紀念款電鍋、Dyson空氣清淨機、鍋寶全營養調理機、Karalla日本熱銷健康氣炸鍋、伊萊克斯UV淨蟎科技吸塵器、Dyson V10吸塵器、Dyson 2019木村男神指定款V8吸塵器以及康水工坊水素水隨行杯。

東森購物指出，現在人對於生活品質日益講究，在效能完善的前提下，國際品牌家電特別吸引消費者青睞，長青款且實用功能高的商品如Dyson吸塵器，始終年年榜上有名、屹立不搖，另一方面，趨勢潮流帶動智能調理機、氣炸鍋、掃地機器人等跟著熱賣。而近年來持續受關注的空汙議題，使空氣清淨機也成為家電新寵，顯示時事話題所帶動的買氣不容小覷。
 

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