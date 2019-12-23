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台德炒鍋大PK霸主出爐　春節圍爐煎煮炒炸就靠這鍋完勝！

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▲台德炒鍋大PK霸主出爐。

圖、文／牛頭牌炊具提供

2020農曆金鼠年即將來臨，新年是家人們最重要相聚團圓的日子，也是家人們在歲末年初共享溫馨的好時光，你是否在這麼期待的時刻，已經準備好除夕圍爐的年夜飯菜色了？對忙碌的現代人，烹調料理如何節省時間，如何吃得健康，真的需要花點時間，做點功課。其中，一只好的鍋子是幫助您的必備工具。

近幾年來德國精品鍋具品牌競相來台搶市，各通路更是紛紛推出點數加價購換鍋活動。然而，消費者瘋狂集點搶換鍋的同時，殊不知換來的是假進口鍋 （made in china），不但品質不一，也因為烹調文化及使用爐具的差異，換來的鍋不一定適用，最後只落得丟棄的命運，造就更多垃圾，實在不環保！

在這充滿歡欣的節慶裡，中式料理不可少，大火快炒、蒸煮炒炸，滿滿一桌色香味俱全，需要有好鍋子當靠山，但不是昂貴的進口知名品牌就是好鍋。一般人選鍋具時，最常遇到的問題不外乎：是否會沾鍋？清洗容易？黑鍋？除了以上通用需求，還要將自己日常飲食習慣、料理烹調方式、需要的食材特性還有是否適合中式料理等及健康需求全都一併考量，才能選到真正適合自己的好鍋。好的鍋具讓料理過程事半功倍！

在台灣已超過60年歷史的牛頭牌鍋具，堅持自有工廠生產製造，不只品質上有保證，尤其一般家庭最常使用的不鏽鋼炒鍋，在鍋具的設計上更是集煎煮炒炸悶蒸焗烤等功能於一身，深深了解華人烹煮文化的需求。

【台灣鍋v.s.德國進口鍋、五大重點超級比一比】

●好鍋不怕比，一試就知道。為了讓消費者了解到底是中式炒鍋還是西式炒鍋好用，我們特選多數消費者在烹調上最在意的五個重點來PK，同時也拍攝了一支超認真試用影片，有圖有真相，讓畫面、數據自己來說話！

一、把手勝！單手好施力、隔熱不燙手

▲▼牛頭牌鍋具。（圖／業者提供）

牛頭牌炒鍋的抗熱電木長把手與輔助耳，單手使用也好施力，與進口品牌金屬材質把手相比，更好握持，即使高溫煎完魚，也能隔絕熱度不怕燙。 

二、鍋蓋勝！節氣頭設計排水汽、美味更加分

▲▼牛頭牌鍋具。（圖／業者提供）

牛頭牌炊具在鍋蓋上貼心的「節氣頭」設計，方便在煎炒、收湯汁時打開，排出多餘水汽，輕鬆煎出表皮金黃香酥的美味鮮魚。反觀進口品牌鍋蓋蒸氣回流，讓表皮變得軟爛，口感不佳。善用鍋蓋可降低廚房油煙。  

三、鍋型勝！圓弧鍋底美型、各式料理好翻炒

▲▼牛頭牌鍋具。（圖／業者提供）

牛頭牌炒鍋圓弧鍋底，弧度特別適合各式台灣料理，各種食材都好翻炒。進口鍋具則多為適用國外IH爐的平底鍋型設計，翻炒較不順手，煎魚翻面時魚身很容易就破碎分離。煎魚就是要頭尾完整，年年有魚（餘）。

四、鍋身厚度勝！鋼板質純料厚、加熱均勻不易焦黑冒煙

▲▼牛頭牌鍋具。（圖／業者提供）

牛頭牌鍋具厚度達2.8mm，鋼板質純料厚、導熱均勻、儲熱效果佳，長時間加熱鍋身不易焦黃黑鍋。

反觀進口品牌鍋具，鍋身厚度通常較薄，大約2.3mm，傳熱不均勻，鍋身也容易焦黃黑鍋甚至冒煙。

外國跟台灣因使用爐具的差異，鍋具厚薄會影響烹調效果，台灣較常使用瓦斯爐，使用鍋具厚度要厚才能承受大火高溫，才不會容易黑鍋及冒煙。小心！廚房油煙會讓您成為肺癌的高危險群。

五、鍋面勝！珍珠拋光抗磨損、不易卡油易清潔

▲▼牛頭牌鍋具。（圖／業者提供）

在鍋面設計上，牛頭牌鍋具採用珍珠拋光柔和不刺眼，且細緻抗磨損，鍋外則採鏡面拋光處理，表面細緻不易卡油垢，也易於清洗乾淨，特別在烹煮有醬料的料理時，更容易維持鍋面乾淨，趁熱就可輕鬆清洗。

而進口品牌鍋具的鍋面，採用較易有磨損刷痕的鏡面拋光，鍋外則採砂光處理，不僅烹煮時容易燒焦，表面粗糙也更容易卡油垢，清潔時難度也變高，需要辛苦刷洗才能維持清潔。 

【 挑對鍋具，環保、省錢又健康】   

●建議消費者選購不鏽鋼鍋具時要拋開進口品牌迷思，不是外國的月亮都比較圓，一只適用的好鍋可以讓你用20年以上，還可定期更換頭耳，不但環保又能省錢，還能顧得健康；挑選鍋具「4不原則」：1.太輕太薄易燒焦冒煙的不買、2.鍋面粗糙易沾黏卡垢的不買、3.鍋耳不牢客服不周全的不買、4.需要自行清潔開鍋及養鍋的也都不要買，還要能符合自己的料理需求即可買得舒心、用得更安心。實際比一比之後，不鏽鋼炒鍋還是台製牛頭牌好。 

http://www.bfw.com.tw/preferredShow?id=1 

60年專業鋼鍋首選 【牛頭牌】資材協助 

http://www.bfw.com.tw/preferred

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