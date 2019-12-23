花蓮市耶誕關懷　包場邀家扶經濟扶助戶看電影

▲花蓮市公所在耶誕前夕包場電影院，邀請家扶中心經濟扶助戶150名家長與孩子欣賞電影《冰雪奇緣2》。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市公所在耶誕前夕包場電影院，邀請家扶中心經濟扶助戶的家庭一起欣賞《冰雪奇緣2》，有150名家長與孩子到場看電影。小朋友到了現場，開心吃著爆米花，眼神專注的看著影片，情緒也隨著劇情而起伏不已。市公所也感謝社福機構長期陪伴及對弱勢的關注。





耶誕節前夕，秀泰影城四樓充滿著歡笑聲，在家扶人員協助下，家扶的孩子和家長陸續報到，每人還發給爆米花及飲料，有些小朋友迫不及待一口接一口吃起爆米花，看著大廳螢幕的影片介紹，期待《冰雪奇緣2》的播映。



魏嘉賢市長伉儷也到場表示，在耶誕節前夕，透過家扶中心邀請長期關懷的家庭，一起來參與耶誕節的活動，藉由影片欣賞讓孩子們有著快樂的童年回憶之外，也期盼未來的每一天都能夠很幸福。



七歲的林姓小朋友第一次到電影院看電影，她說平時都是在家裡看電視裡的卡通片，沒想到電影院的螢幕比家裡電視還要大，她開心的說，很喜歡艾莎公主，也希望自己跟艾莎公主一樣也擁有魔力。四歲的陳妹妹出生時，冰雪奇緣第一集已經上映多年，她是從電視裡得知冰雪奇緣，她跟林姓小朋友一樣非常喜歡艾莎公主，希望自己以後也能有一套公主服，像艾莎公主一樣美美的。

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