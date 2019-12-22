台南耶誕跨年晚會　安維及交通疏導安平警順利完成

▲台南市政府第1場跨年晚會，卡司陣容堅強，現場湧入近8萬人潮，台南市警局全力執行活動期間安維及交通疏導工作，周幼偉局長親自坐鎮指揮，在市警四分局全力投入下圓滿完成。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府12月21日晚上在永華市政府西側廣場舉辦「2020台南不一樣、台南好YOUNG 耶誕跨年系列活動」第1場晚會，卡司陣容堅強，主辦單位宣布現場湧入近8萬人潮，台南市警局奉命執行活動期間安維及交通疏導工作，在市警四分局全力投入下圓滿完成。

這次任務相當艱鉅，第四分局分局長蔡進閱，期前多次率領各編組人員現場會勘，並責由業務單位與市政府主辦單位及承包商密集聯繫，務必要使活動能順利圓滿。

耶誕晚會邀請國內知名歌手及韓國女團(G)I-DLE，第四分局分局長蔡進閱於20日上午會勘時，即發現有追星粉絲已到達會場卡位，期待與偶像近距離接觸，正值入冬時期，夜間天氣溫度驟降，市長黃偉哲特別請轄區四分局，夜間加強活動會場周邊巡邏，確保舞台設備及在場過夜粉絲安維，保安民防組組長鐘國強、華平派出所所長陳榮吉率員，20日晚上9時到場提供粉絲礦泉水，並轉達市長關懷之意。另市長黃偉哲更於晚上10時親臨會場表達關心及提醒粉絲注意保暖，充分展現黃偉哲市長施政上親民愛民的一面。

晚會活動21日下午5時開始人潮陸續湧入，周邊交通流量增多，台南市警局局長周幼偉親率各相關編組單位主管坐鎮四分局臨時指揮所，聽取各任務編組單位工作提報，並透過遠端攝影機及路口監視器掌握現場活動進行及交通狀況，並於晚上8時25分，周幼偉局長率副局長林金郎、督察長林清求前往會場及周邊交通崗慰勉執勤員警辛勞，逐一握手致意。

活動現場氣氛在知名藝人及韓國團體陸續演出進入高潮，會場內人山人海，欣賞藝人賣力的演出，至晚上10時活動結束，人潮及車潮陸續離開會場，一度造成周邊交通行進緩慢，在第四分局審慎的規劃勤務及執勤員警認真執勤，配合智慧型交通號誌調控設備，將車流疏導恢復順暢，完成這次任務。

四分局長蔡進閱表示，本次活動前，鴻瀚安平飯店董事長謝文祥獲知四分局即將執行晚會安維及交通疏導任務，特別聯繫提供餐點及薑湯供執勤員警享用，加上四分局在臨時指揮所設立警察行動補給站，備有點心、礦泉水及禦寒熱飲，餐點相當豐盛，提供執勤同仁補充體力，讓同仁深感謝董事長及單位的用心。在此除了感謝勤務同仁的辛勞外，同時也要感謝參與民眾配合警察人員疏導管制措施，讓交通能夠在短時間內恢復順暢，同時期望接續12月28日西側廣場舉辦第2場耶誕跨年系列活動，能夠像本次活動順利圓滿，共同歡渡耶誕佳節及迎接新的一年來臨。