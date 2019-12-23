澎湖選戰藍綠營聚焦弱勢　歐中慨走基層楊曜推化療中心

▲歐中慨。（圖／翻攝自Facebook／歐中慨）

記者馬叔安／台北報導

國民黨籍澎湖立委候選人歐中慨近來爭取關懷弱勢團體支持，除了在本月初出席身心障礙者活動之外，也推出65歲以上長者搭機折扣等政見。此外他也表示，自己多年來每周都到當地兩家醫院探視，幫患診安排轉診台灣的措施。面對來自同鄉的對手楊曜和呂應宏，他把自己多年的在地深耕視為最大的優勢。

歐中慨1日上午參加「國際身心障礙者日」時表示，「深感未來政府必須為縣內的發展遲緩兒童及身心障礙兒童家庭，提供更多元的協助及服務。將來希望能爭取更多專業師資人員，讓每位孩子都能受到更多的照顧，也能夠減輕家庭照顧著的壓力。」

歐中慨告訴《ETtoday新聞雲》記者，自己33年來平常就在基層走動，每個禮拜去兩個醫院的病房探訪，體會到人生病在醫院是非常無奈。此外，他也於今年年中在議會提案，爭取落實65歲以上長者，機票補助能達到3.5折。

▲澎湖縣立委候選人楊曜（左）、歐中慨（中）與呂應宏（右）。（圖／翻攝自Facebook／楊曜、歐中慨、呂應宏）

同樣把目光投向弱勢族群的候選人還有民進黨的楊曜，他在自己臉書上的「政績回顧（十三）」中提到，長期以來，澎湖癌症患者都必須跨海至台灣接受治療，經楊曜積極爭取，克服醫事人力、硬體建設及經費補助等困難，【澎湖化療中心】於2015年10月1日正式使用，免除鄉親往返台澎的奔波，強化在地醫療，提供更完整的照護，至2019年10月止，已服務2445名鄉親。

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