情侶海產店用餐驚見「碗外蛆亂爬」怒po網！業者：碗是燙的怎麼有活蛆？

▲情侶到旗津海產店用餐，驚見蛆在碗外爬。（圖／翻攝自爆料公社）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名男子到旗津一家海產店點了蚵仔煎和海產粥，沒想到吃到一半竟然發現碗外圍和桌上爬了許多白色不明物體，仔細一看竟然是好幾隻蛆在蠕動，氣得上臉書「爆料公社」投訴，引發網友一片熱議。高雄市衛生局23日上午前往店家稽查，不過現場沒有發現蟲體，另針對環境衛生部分命令限期改正。

▲情侶到旗津海產店用餐，驚見蛆在碗外爬。（圖／翻攝自爆料公社）

男子在社團po出照片和影片，許多白色小蛆就在桌上蠕動，網友留言：「這是膠原蛋白大餐的概念嗎？」、「我的頭好癢」，不過也有網友提出質疑：「既然是現煮的熱騰騰。 為何還活動自如」、「蛆爬成這樣？端菜的人都沒發現嗎？」

▲桌上也有許多白色小蟲在蠕動。（圖／翻攝自爆料公社）

老闆娘還原22日當天情況：「這兩天營業時間都很忙，當天是隔壁叔叔熱心幫忙端菜，一對情侶點了海產粥和蚵仔煎，海產粥先上桌，吃到剩碗底一點點剩下一隻蝦子，要端蚵仔煎過去的時候，才跟我們說碗外面有蛆。自己沒有看到碗的外面有蛆，是叔叔說碗的外面真的有東西，但是因為昨天我很忙，他們也沒跟我講，所以我也不曉得。」

老闆娘表示：「海產粥是熟的，不可能有蛆，而且蛆是在碗的外面，到底怎麼來的也不曉得」。老闆娘強調，店內的碗並不多，當天碗已經有很多客人用過，也洗過好幾次了，事後姪子已經在網路上留言向男子道歉，如果男子要求賠償的話，一定會退錢，自己也希望能和男子見上一面，當面向他道歉。

▲高雄市衛生局到店家進行稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局23日上午到店家進行稽查，食品衛生科長陳建榮表示，現場沒有發現蟲體，不過經檢查，現場冰箱溫度不符合規定以及垃圾桶未加蓋，違反食品安全衛生管理法第8條地1項規定，店家如果未限期改善，將開罰新台幣6萬元。

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