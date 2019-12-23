陳菊返高雄站台力拼「八仙齊過海」！回應韓國瑜譏遮羞布：我們尊重

記者翁進忠、徐愷昕／高雄報導

總統府祕書長陳菊23日回到最熟悉的高雄助選向選民拜票，請託大家支持民進黨立委候選人，力拚「八仙齊過海」8席立委全上，而談及韓國瑜22日在臉書PO文指罷韓團體是「台灣民主史上最大的一塊遮羞布」一事，她僅回應，「我們都是尊重」。

▲總統府秘書長陳菊23日回高雄助選，力拚民進黨能「八仙齊過海」8席立委全上。（圖／記者翁進忠攝）

總統府祕書長陳菊23日到高雄左營區明誠路與博愛二路交叉口助選，為民進黨左楠區立委候選人劉世芳等人拜票，力拚2020總統大選要讓蔡英文在高雄「衝破百萬票」。而面對此次的選情，陳菊表示，「我不是母雞，也不是候選人，這次回高雄助選，是因為我住在這裡，關心這裡，我跟團隊努力了12年，希望高雄更好」，盼求市民能支持民進黨，讓「八仙齊過海」8席立委全上。

至於韓國瑜22日在臉書發文指罷韓團體遊行舉「遮羞布」一事，陳菊僅表示，「若干人的若干評論，我們都是尊重」，但她很感謝21號那天大家（遊行團體）都是和平理性的，同時大讚WECARE以各種形式表達訴求相當豐富，予以肯定。

▲總統府秘書長陳菊23日回高雄助選，力拚民進黨能「八仙齊過海」8席立委全上。（圖／記者翁進忠攝）

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