時尚穿搭白褲！她嘆「只敢萬年黑褲」腿不美又怕髒　網曝最困擾1點…超共鳴

▲很多時尚美照的模特都會穿白褲。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

有時候流行不是每個人都能駕馭，一名女網友就在PTT的WomenTalk板上發起閒聊，「敢穿白色的褲子嗎？」文中表示，她覺得自己小腿不好看，外加會怕洗完手習慣抹褲子的習慣會毀了白褲，所以一直都穿黑褲。但很多時尚照片中，女孩子都是緊身白褲，好看的腿型讓他很羨慕，「想問大家穿白褲時需要勇氣嗎？」

這位女網友說，「本身自覺小腿不好看所以都是萬年黑褲」，加上她有個討厭的小習慣，就是洗完手會往褲子上擦，所以穿白色褲子的話，隨時都可能被她毀了。原PO接著大嘆，她常常看到IG上一些時尚照片都是緊身白褲穿搭，「一邊羨慕人家腿型好看，一邊覺得心臟很強，我超怕褲子髒掉。」

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最後原PO忍不住好奇發問其他人，穿白褲時需不需要勇氣，或是髒了隨便，「或是可以分享一下怎麼穿搭比較不會弄髒。」留言處有人則表示「很多照片不都是穿來拍照的嗎，平常根本不穿上街」、「夏天的白褲很容易透啊！」原PO也回覆討論「原來是拍照用……我都以為真的是穿上街」、「超容易透，更可怕的是不小心沾到水的白褲。」

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▲白色衣服穿搭得當的話，相當顯氣質。（示意圖／Pixabay）

不少網友則是道出白褲不方便的地方，「我也不行，穿白襯衫也覺得壓力好大，而且生理期不規律的人會很挫」、「推2樓，常為了生理期顧及東顧慮西的，每個月都要這樣一個禮拜」、「會怕外漏的淺色都不敢穿了吧，生理期挑深色穿就行啦！」

另外也有一個狀況會很尷尬，「看過內褲是特別的花色，白褲子又很薄，我覺得不行」、「看過有女生穿白色緊身褲，裡面的內褲花色被看得一清二楚。」

其他人則紛紛在留言處表示，「我妹妹都常穿白色褲子，大家都說我妹妹身材很好，屁股很翹，人又漂亮」、「我現在就穿著白色的西裝褲」、「白褲太不耐穿了～撇除生理期（可以避開）或內褲（可以穿無痕），椅子髒髒的才可怕」、「常穿不覺得麻煩啊」、「會避開生理期，有些衣服搭白褲很好看，通常上衣都蓋住臀部，不會有露出內褲顏色的問題。」

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