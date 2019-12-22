冷凍牛肉餅含「軟性綠色塑料」　美國學生大口吞下肚！

▲AdvancePierre是美國三明治製造商。（圖／擷取自AdvancePierre官網）

實習記者劉雪兒／綜合報導

美國農業部食品安全和檢驗局（FSIS）近日宣佈，將大量召回15,739磅的冷凍牛肉餅，因為這些牛肉餅極為可能受到污染，含有「軟性綠色塑料」，而這些被召回的牛肉餅是由美國AdvancePierre食品公司所產出的。此外，相關單位還發現，這些冷凍的牛肉餅已透過其他途徑進入校園。

根據《紐約每日新聞》報導，因為有一家餐廳向位於俄亥俄州的辛辛那堤市公司投訴，牛肉餅內含軟性綠色塑料，才引起了美國農業部食品安全和檢驗局的注意，開始大量召回15,739磅（約7,139公斤），懷疑可能受到污染。

據報導，這次被召回的牛肉餅標有「CN全熟牛肉餅」的字樣，產品代碼是69097，且被歸類為2級可能造成健康的危害。

此外，美國農業部食品安全和檢驗局也指出，AdvancePierre公司並沒有按照零售方式出售冷凍牛肉餅，而是直接從愛德華州的一間倉庫，出售到了一些機構，其中還包括了幾間學校。值得一提的是，牛肉餅並沒有在美國學校所制訂的午餐計畫內，可以說是透過非正式的管道進入學校，然而被問及學校名單時，相關單位不肯透露半句。

事實上，AdvancePierre公司已經不是第一被召回牛肉餅了。在今年4月，有兩名消費者投訴，牛肉餅含有軟性紫色塑料，隨後同樣被美國農業部召回高達20,000磅牛肉餅，幸虧並沒有人因食用而產生不良反應的病例。