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香港集會五星旗遭「拆下丟地」爆衝突　警拔槍示警港府譴責

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▲香港民眾香港民眾在衝突中拿下大陸國旗遭警方逮捕。（圖／路透） 

▲香港民眾在衝突中拿下大陸國旗遭警方逮捕。（圖／路透）

記者馬叔安／綜合報導

香港有民眾22日舉行聲援維吾爾族人權的集會，期間由於疑似有民眾企圖破壞五星旗，並舉港獨旗幟，爆發警民衝突，員警一度拔槍阻擋民眾。香港政府也在同一天聲明，對上述民眾的行為強烈譴責，並指出違法人士須負上刑責。聲明指出，提倡香港獨立不符合香港特區在《基本法》下的憲制和法律地位。

香港政府新聞網指出，當日有集會人士揮動港獨旗幟，發表港獨言論，並把大陸國旗拆下丟在地上。港府引用《基本法》第一條指出，‪香港特別行政區是中華人民共和國不可分離的部分。

聲明又指，提倡香港獨立不符合香港社會的整體和長遠利益，並與國家對香港既定的基本方針政策相抵觸。聲明強調，國旗是國家的象徵和標誌。

根據香港《國旗及國徽條例》，任何人公開和故意以焚燒、毀損、塗劃、玷污、踐踏等方式侮辱大陸國旗或國徽，即屬犯罪，一經定罪，可被罰款港幣五萬元（約新台幣19萬元）和監禁3年。

當天的活動在中環愛丁堡廣場舉行，香港警方指出，當日下午5時許，在中環愛丁堡廣場舉行的一個公眾集會期間，警方在附近拘捕一名違法人士。期間有人向警務人員投擲雜物，襲擊他們，意圖搶犯。有關行為嚴重威脅在場人士的人身安全和公共秩序，警方正使用最低所需武力進行驅散。

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