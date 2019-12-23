15歲資優女清晨學校詭異墜亡！警方禁止「家長看遺體」　校方全神隱禁言

▲15歲少女清晨學校詭異墜亡。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

陝西省咸陽市一位15歲少女16日清晨被發現在學校墜亡。事後，當地警方稱，女孩是自殺，留有遺書。不過，一周過去，爸媽多次申請想看看女兒遺體，卻遭到警方拒絕，除非簽署一份「責任認定書」。家屬控訴，認定書要家長承認孩子的死亡是本人導致，與學校無關，「不簽就不讓見（遺體）。」

據《紅星新聞》報導， 16日早上9點半左右，咸陽市某小學教師羅女接到當地警方的電話，「你的女兒墜樓死亡了，」頓時眼前一黑，隨後立馬趕到咸陽市公安局渭城分局，知曉女兒於5點左右死亡的噩耗。媽媽難以接受這個事實，「出事前一天下午5點，還去學校給孩子送了校服和生活費，那時候看到孩子依然是高高興興的，怎麼會轉眼就沒了？」

據了解，當天早上6時許，宿舍同學起床發現女孩不見了，隨後發現她已經出事。死者的表姐表示，女孩15歲，今年9月以非常好的成績考上當地某中學的重點班，母親是當地某小學教師，父親是公務員，「才入學3個月就發生這樣的事，孩子的父母都崩潰了；現在大家24小時輪流守著孩子的父母，生怕他們想不開」。

死者親屬表示，失去獨生女的父母沉浸在巨大的悲痛中，但孩子去世至今已過去一周，他們多次提出想看看遺體，卻一直遭到拒絕，甚至連其留下的遺書都沒有看到。

家屬控訴，「當時警方跟我們說了，孩子留有遺書，但是為什麼出事都一周過去了，家屬卻看不到這封遺書呢？」表姐透露，警方不讓家屬看遺體，並讓家長簽署一份「責任認定書」。

「出事後，孩子的老師不回電話、不回訊息；家屬到校詢問時，一位副校長也是含糊其辭。」表姐說，21日下午4點左右，家長再次去學校，希望找到知情學生了解情況，「但發現學校已經提前放假了，以前周六學校都會補課。」

對此，鹹陽市公安局渭城分局相關負責人回應，全市對孩子墜樓事件都非常重視，不存在讓家屬簽署所謂「學生死亡與校方無關」的認定書，「不讓家長看孩子的遺體，是怕家長情緒激動，對遺體造成影響，不利於接下來的屍檢。」

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