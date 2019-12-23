出席林佳新大甲造勢大會　李佳芬：台灣所有災難都由我們夫妻扛

▲李佳芬到大甲為林佳新站台。（圖／林佳新競總提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市立委第1選區候選人林佳新22日晚間在大甲成立林佳新、韓國瑜聯合造勢大會，多名國民黨大咖都到場助講，韓國瑜夫人李佳芬致詞說，很多朋友都笑她們夫妻怎麼這麼耐罵，黑她的家族、黑韓國瑜，黑她家掩埋有毒廢棄物，都沒關係，因為這都不是真的，她說，所有台灣災難都由她們夫妻來扛，只期待台灣有一個安全乾淨的環境。

▲顏清標幫林佳新站台助講。

民進黨台中市立委第1選區（清水、梧棲、大甲、大安、外埔）候選人蔡其昌上午才舉辦清水競選總部成立大會，總統蔡英文、桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅等人都到場，蔡英文還高喊「決戰中台灣！」，晚間國民黨候選人林佳新也在大甲成立造勢大會。

▲前台中市長胡志強也到場。

林佳新、韓國瑜聯合造勢晚會在大甲舉行，不少藍營大咖都到場，包括前台中市長胡志強、市長盧秀燕、鎮瀾宮董事長顏清標、議長張清照等人，多名市議員更是一字排開，李佳芬最後上台，她自嘲說，很多朋友都笑稱她們夫妻怎麼這麼耐罵，不管她強調不論怎麼黑她、黑韓國瑜，黑她的家族，黑她家砂石場掩埋有毒廢棄物，都沒關係，因為都不是真的，她們夫妻願意扛下所有台灣災難，只期待台灣有一個安全乾淨的環境。

▲林佳新大甲造勢晚會，吸引不少民眾到場。

不久才去東南亞國家訪問的李佳芬還說，不少東南亞國家經濟都已經起飛，各國都重視學生英文，強調國際化，接軌國際，反觀台灣近年經濟衰退，基本薪資倒退，年輕人不敢結婚生子，看不到未來，因此她呼籲大家明年為了自己，投下神聖的一票，讓台中所有提名的國民黨候選人全壘打，不分區立委通通進入安全名單。

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