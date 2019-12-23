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一邊一國行動黨台南舉辦募款餐會　為林志文拉抬聲勢

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▲一邊一國行動黨舉辦募款餐會特地選台南，並為該黨台南市唯一提名的第四選區立法委員候選人林志文拉抬聲勢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲一邊一國行動黨舉辦募款餐會特地選台南，並為該黨台南市唯一提名的第四選區立法委員候選人林志文拉抬聲勢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

一邊一國行動黨在台南辦募款餐會，並為該黨台南市第四選區立委候選人林志文拉抬聲勢，不分區立委候選人鄭新助表示，阿扁總統故鄉台南，在第四選區永康、新市、新化區推出高學歷優秀人才林志文，要來延續阿扁總統台灣國家路線，呼籲鄉親全力支持3號林志文，不要讓阿扁孤單，讓林志文有服務鄉親的機會。

黨召集人楊其文、不分區立委候選人鄭新助、仲裁小組陳順勝醫師、黨財務長李美靜、邱毅剋星黃永田會長等人，除了為立委候選人3號林志文助陣拉抬聲勢外，也為政黨票10號一邊一國行動黨催票。

以阿扁前總統為精神領袖的一邊一國行動黨，在阿扁總統故鄉台南唯一提名第四選區立委候選人林志文。林志文是成大碩士、大學講師，曾任民進黨市黨部副執行長兼媒體發言人、議員服務處主任、媒體記者、2004年陳水扁總統台南市競總文宣部主任。

▲一邊一國行動黨舉辦募款餐會特地選台南，並為該黨台南市唯一提名的第四選區立法委員候選人林志文拉抬聲勢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林志文表示，他會延續阿扁總統的台灣國家路線，協助推動司法改革，推動許多利民政策如周休二日勞資協商，含派遣工基本工資3萬元，本外勞工資脫鉤，老農津貼提高至每月1萬元、老人年金提高至每月6千元，育兒津貼1萬元、學貸0利率，幫助年輕學子從容就業。降低菸稅，吸菸有礙健康，應設公共吸菸室等。懇請鄉親支持林志文，給志文一個服務鄉親的機會。

黨召集人楊其文表示，林志文是一邊一國行動黨在台南第四選區提名的優秀立委候選人，也是全黨全力輔選的候選人，希望林志文在鄉親全力支持下能在阿扁總統故鄉台南拿下這關鍵的一席立委。

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