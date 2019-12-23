北市公寓清晨竄惡火　1女被燒成焦屍倒臥房內

▲公寓3樓深夜冒出火舌。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／台北報導

台北市大安區23日清晨4時許，通化街140巷內一棟5層樓的公寓突然發生火警，熊熊大火伴隨濃煙從3樓住家窗口冒出，樓上住戶聞到煙味立即報警。警消獲報出動多輛消防車到場，拉出水線進行灌救，將屋內的屋主及其小女兒救出，但大女兒卻葬身火海，被發現時全身多處碳化倒在臥房。里長表示，死者生前精神狀況有異，為社區關懷對象，起火原因是否與死者有關有待進一步釐清。

公寓4樓住戶表示，在睡夢中聞到煙味立即驚醒，於是立刻打電話報警，沒多久就看到火光就從樓下冒出，窗戶打開就看到煙竄上來。警消獲報到場，布設水線灑水灌救，並進入屋內救出約80歲的蔣姓屋主及49歲的小女兒，因小女兒遭濃煙嗆傷，被送往北醫附醫急救，2人生命跡象穩定並無生命危險。

▲警消將傷者送往北醫附醫急救。（圖／記者游宗樺翻攝）

警消在進入火場查看時，於焦黑的臥室中發現大女兒全身多處碳化，倒臥在室內明顯死亡。據了解，死者生前精神狀況不穩定，最近都在家待業，與當二胡老師的父親同住，母親則於2年前過世，至於妹妹則在東山高中擔任英語教師，火警發生時一家3口都住在一起。

▲警消到場拉水線灌救，成功救出2人，另有1人葬身火海。（圖／記者游宗樺攝）

台北市消防局救災救護第二大隊大隊長葉俊興表示，警消於清晨4時38分接獲報案，指稱公寓3樓失火，於是出動20輛消防車、6輛救護車及71名警義消到場，拉出水線入內救火，並於5時8分撲滅火勢，初步計算燃燒面積約25坪，起火戶的客廳及臥房均被燒毀，確切的起火原因及起火點有待火場調查進一步釐清。

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