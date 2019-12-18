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台南南區凌晨火燒車　 退休男被燒成焦屍！家屬漏夜從台中南下

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▲台南市南區清水路、安平商港聯外道路路口1處空地，發生火燒車事件，消防人員全力搶救滅火。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市南區清水路、安平商港聯外道路路口1處空地，發生火燒車事件，消防人員全力搶救滅火。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市南區清水路、安平商港聯外道路路口1處空地，18日凌晨近4時許，發生1起火燒車事件，1部停在該處的自小客車起火燃燒，台南市消防局據報出動消防人車前往搶救，火勢迅速撲滅，但車內駕駛上有1名男子已成焦屍，警方初步調查死者為60歲莊姓男子，全案起火原因由警、消調查處理中。

▲台南市南區清水路、安平商港聯外道路路口1處空地，發生火燒車事件，消防人員全力搶救滅火。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局119勤務中心於18日凌晨3時52分許，接獲民眾報稱南區清水路、安平商港聯外道路路口1處空地，有1部自小客車起火，消防局馬上派出灣裡消防分隊等3車6人前往搶救，消防人員到場，看到火勢猛烈，即立即射水搶救，火勢在4時10分許被撲滅，但警方及消防人員檢視車體，發現車內駕駛座上有1名男子已成焦屍。

警方根據車牌號碼資料找出車主身分，初步調查死者是住在中部的1名60歲莊姓男子，經聯絡上莊男家人漏夜到台南協助調查，莊男家屬向警方表示，死者已從職場上退休，對其死因沒有特別意見。

警、消人員表示，莊男車子是停放在空地上，並非在行駛間起火，從現場狀況來看，外力介入引火因素不高，為何莊男會開車到台南，並停在該處空地，又為何自小客車會起火，目前警、消之鑑識人員正進一步對該起火車輛勘查蒐證，以追查起火原因中。

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