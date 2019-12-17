為拍網美照！情侶點燃鋼絲棉「製造特效」...下秒煙花亂竄　山頂失火了

▲情侶到缺牙山上拍照，並且點燃鋼絲棉，導致煙火亂竄。（圖／翻攝自看看新聞，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

廣東省河源市東源縣「缺牙山」14日晚間發生森林大火，濃濃的黑煙迅速竄向天際，甚至出動了200多人才將火撲滅。據悉，會發生火災事因為一對情侶為了拍出美照，在山上放煙火所導致。

綜合陸媒報導，據網友所提供的當時畫面可看見，現場火勢很大、濃煙滾滾，警方及消防隊也迅速地先後趕到，而當地政府的工作人員和森林防火員也同時參與撲救工作。在200多名撲火隊員的撲救下，火勢在2小時內得到控制，據悉，火勢面積達10畝，其中有2.3畝的土地因此而損毀。

▲▼男子帶了鋼絲棉想幫女友拍出網美照。

經警方調查，該對情侶當時到缺牙山看流星雨，為了讓拍照好看，身上還帶著鋼絲棉，過程中不小心點燃了。事後，肇事男子也坦承，自己是攝影愛好者，之前一直都有在玩鋼絲棉這種道具，「當時到缺牙山是想拍一些日落題材的照片，但由於看到景色太漂亮，一時衝動就沒想到後果。」

▲大火已在200多的協助下順利撲滅。

據悉，男子為了幫另一半拍出美美的照片，便點燃鋼絲棉，想藉此製造煙火的背景效果，殊不知竟造成大火災，讓他當場嚇壞。所幸，大火在2小時後被撲滅，現場也無人傷亡，不過，該對情侶目前已被行政拘留15天。

►點此看影片