形象桌曆／陸軍傳遞時刻保國衛民　海軍呈現每月重要演訓

軍聞社／記者卓以立臺北22日電

陸軍司令部民國109年度形象桌曆，以「We are family」為主軸，結合陸軍推動的「運動員戰士 」概念，除展現官兵專業形象，也傳遞時時刻刻保國衛民的意象。

陸軍民國109年度形象桌曆是一本由陸軍全體官兵共同完成的紀實桌曆，有別於過往以「戰演訓及裝備」為主角，今年設計以當選年度國軍、陸軍模範連隊基層官兵為主角、「We are family」為主軸，結合陸軍推動的「運動員戰士 」概念，凸顯陸軍官兵的熱情活力；搭配小幅圖像，忠實記錄各單位戮力教育訓練、戰備演訓及災害防救的實況，呈現迷彩身影就是國家穩定與守護力量的意象。

陸軍民國109年形象桌曆封面照片採用年度聯合婚禮的溫馨合照，象徵陸軍大家庭幸福洋溢，也呼應「We are family」桌曆主軸。12個月份分別由不同單位登場，包含航空601旅、陸軍官校、特指部等單位，每月份主圖隨附QR Code，透過手機閱讀掃描，即可了解當月主題照片詳實圖說，讓官兵及國人對於陸軍能有更進一步的認識 ，進而「熱愛國家、支持陸軍」。

陸軍民國109年形象桌曆希望藉由形象桌曆，將陸軍官兵在不同崗位、堅持相同信念，全年無休、不分晝夜，時時刻刻善盡戰訓工作，矢言戮力戰備任務訓練 ，共同成就每個「陸軍團體勝」的榮耀時刻，以及踐履保國衛民全方位守護的承諾，傳達給國人。

海軍司令部民國109年形象桌曆則以「勤訓衛海」為主題，並將年度漢光演習、戰術總驗收、聯兵旅（營）三軍聯合作戰訓練、聯合登陸作戰訓練等重大演訓納主軸，忠實呈現海軍官兵戮力戰備演訓的精實成果。

海軍民國109年形象桌曆拍攝任務由海軍忠義報社長許中校及潘士官長執行，每月份挑選最具代表性的演訓照片為桌曆主頁，主配色以螢光黃為主，襯托演訓的剛強與力度，內頁使用淺灰色艦艇鋼板為背景，月份數字則以標準艦艇弦號字型設計，充分展示海軍特色元素。

另外，桌曆也輯錄實際參與演訓的官兵為人物主角，以鏈結演訓主軸，融合多元色彩，賦予年度形象桌曆嶄新面貌，展現海軍官兵優質形象。