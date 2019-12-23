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形象桌曆／空軍F-16V滿掛飛彈上陣　憲兵快反連展現戰力

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空軍民國109年形象桌曆　戰力升級保衛家園

軍聞社／記者卓以立臺北22日電

空軍司令部民國109年形象桌曆封面中F-16V戰機塗裝中華民國國旗，滿掛飛彈重裝上陣，並搭配「勇鷹」高級教練機，以及內頁的國際賽事獲獎運動員，主打「戰力升級，保衛家園」主題，相當吸睛。

空軍民國109年形象桌曆，以「戰力升級，保衛家園」為主軸，結合國內外發光發熱的臺灣之光，共同參與空軍桌曆的設計，展現軍民同心、共同努力，為明年再創榮耀的意象。

空軍民國109年形象桌曆　戰力升級保衛家園

空軍桌曆以不同的臺灣之光為主角，結合空軍各機型元素，突破以往的設計框架，並採藍色基調為主，搭配簡約、富有張力的線條風格，介紹運動員們在國內外爭取佳績的努力，期許延續臺灣之光們的精神，共同在新的一年，榮耀前進。

憲兵民國109年形象桌曆　展現憲兵精實戰力

憲兵指揮部民國109年形象桌曆則以國慶大典最受矚目的憲兵快反連作為封面，搭配各月份憲兵精銳盡出，展現現代化憲兵的精實戰力。

憲兵民國109年形象桌曆，各月份主題分別以「始．曙光」、「忠．軍犬」、「勇．夜鷹」、「敏．機動」、「愛．軍民」、「訓．務實」、「凝．全民」、「勤．戰備」、「榮．模範」、「慶．雙十」、「護．家園」、「育．搖籃」等意象，呈現憲兵官兵全年在各個崗位上奮鬥的忠貞精神。

憲兵民國109年形象桌曆每個月份也以不同花卉作為內頁，並加註代表意義，1月以梅花象徵忠貞、6月的繡球花代表希望、12月則用水仙花呈現純潔等，讓充滿陽剛味的軍隊形象，增添不一樣的柔情。

憲兵民國109年形象桌曆　展現憲兵精實戰力

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