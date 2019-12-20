討論防務照片曝光了！　前參謀總長李喜明會晤美政軍局官員





▲美國智庫安排李喜明與庫柏見面 。（圖／翻攝自推特）

實習記者崔子柔／綜合報導

前參謀總長李喜明昨日與美國政軍局助理國務卿庫柏（Clarke Cooper）會面，兩人談論台灣海峽安全及國防自主等議題，庫柏事後特別在推特上發出與2049團隊的合照。「2049計畫研究所」（Project 2049 Institute）先前曾研議台美簽署具官方性質的公報，並將美國在台協會（AIT）升格為「聯絡辦事處」。

李喜明目前在美國智庫進行「2049計畫」研究，該研究以亞洲為主要對象分析國防工業、國防自主等，這次2049團隊與庫柏談及台灣海峽安全防衛、國防自主、台美工業合作等議題，雙方會談50分鐘左右。

國務院官員近期多次公布與台灣人士會面行程，國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）與我國外交部政務次長徐斯儉10月在大華府地區會面，庫柏8月也在推特發出和我國駐美代表高碩泰的合照。

2049計畫研究所（Project 2049 Institute）是一家美國智庫機構，以亞洲為主要研究對象，執行長是現美國國防部亞太助理部長、前美國國務院亞太副助理國務卿蘭道爾·薛瑞福（Randall G. Schriver），重要成員包括前美國副國務卿阿米·塔吉（Richard Armitage）、前美國國防部中國科科長的石明凱（Mark Stokes）。

阿米·塔吉在2012年時曾帶領「2049計畫研究所」成員訪台，成員包括所長蓋斯萊（John A. Gastright Jr.），獲得當時的總統馬英久接見。2018年，阿米·塔吉也曾率團來訪，蔡英文總統致詞時表示，阿米塔吉大使是台灣的老朋友，也是她的老朋友。

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