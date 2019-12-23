ET民調／台中市立委第⑤-⑧區：藍綠激戰2比2　江啟臣、何欣純有望三連霸　

▲沈智慧、莊競程、黃國書、李中、何欣純、莊子富、江啟臣、翁美春。（合成圖／ETtoday攝影中心、翁美春臉書）

記者張乃文／台北報導

2020大選各區域立委選情進入白熱化階段，根據《ETtoday新聞雲》最新民調，在6都中，台中市立委戰局，第5選區國民黨爭取連任的沈智慧對上民進黨政治素人莊競程，選情呈現膠著；第6選區現任民進黨立委黃國書支持度小幅領先對手國民黨的李中6.1％。

至於第7選區部分，民進黨現任立委何欣純大幅領先國民黨提名的莊子富26.0個百分點，第8選區由尋求3連霸的國民黨現任立委江啟臣勝民進黨老將翁美春，差距16.8個百分點。

2020立委選舉，台中市共有8個選區，要選出8席區域立委。以現任立委的政黨席次來看，民進黨目前有4席（蔡其昌、張廖萬堅、黃國書、何欣純），國民黨目前有3席（顏寬恒、沈智慧、江啟臣），以及日前退出時代力量的無黨籍洪慈庸1席。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫，調查期間為2019年12月6日至12月16日進行，以「網路調查」結合「電腦輔助電話調查」方式，針對台中市立委第5-8選區年滿20歲以上民眾進行調查，以了解該選區的藍綠主要候選人支持度。

調查回收有效樣本數第5選區為804份，抽樣誤差在95％信心水準下，為正負3.46％；第6選區為745份，抽樣誤差在95％信心水準下，為正負3.59％；第7選區為754份，抽樣誤差在95％信心水準下，為正負3.94％；第8選區為618份，抽樣誤差在95％信心水準下，為正負3.94％。

在進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料（108年11月底）進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台中市第5-8選區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

台中市第5選區：沈智慧小幅領先 藍綠激戰

台中市第5選區為北區、北屯區，共有9名候選人參選，可謂參選爆炸。而此選區長期被視為藍營票倉，國民黨由曾經連任6屆立委，年初又贏得補選重返立法院的沈智慧爭取連任。民進黨則是徵召交通大學助理教授莊競程，以主打年輕、專業形象的年輕素人之姿挑戰被綠營視為相當艱困的第5選區。

另外，民眾黨及親民黨等也紛紛推出候選人，包括獅子會總監謝文卿、前職棒選手賴建豪加入戰局，呈現多搶一的局面。

根據民調結果顯示，沈智慧以37.6％支持度，小幅領先莊競程的29.1％，兩人差距為8.5個百分點，台中市第5選區是為藍綠膠著區。

台中市第6選區：黃國書領先李中 選情膠著

台中市立委第6選區範圍擴及中、西、東、南區，雖有5人參選此一選區，但戰局明顯仍屬藍綠對決的態勢。民進黨為中西區市議員起家立委黃國書尋求連任；國民黨則由5屆議員資歷並於東、南區深耕的市議員李中代表出征。此選區的藍綠板塊呈現五五波，能否取得中間選民支持成為勝負關鍵。

親民黨的部分徵召曾以無黨籍身分參加中西區市議員選舉的執業律師吳光中，2020大選則是他第二次投入選戰。

根據民調結果，黃國書以40.8％支持度，小幅領先李中的34.7％，兩人的差距為6.1個百分點。目前選情為藍綠膠著區。

台中市第7選區：何欣純有望三連霸 領先莊子富26.0％

台中市立委第7選區包括太平、大里區，同樣有5人參選，戰局也是屬於藍綠對決。民進黨方面由曾任三屆議員、兩屆立委尋求三連霸的何欣純，對上國民黨徵召首次參選的廣播人莊子富。

根據民調顯示，何欣純以50.9％支持度，大幅領先國民黨莊子富的24.9％，兩人的差距為26.0個百分點。台中市立委第7選區也成為綠營穩定領先區。

台中市第8選區：江啟臣可望連任 領先對手16.8％

台中市第8選區包含豐原、東勢、新社、石岡、和平區，國民黨仍由青壯派代表現任立委江啟臣尋求三連霸，也被視為藍營強棒；民進黨則是曾擔任台中縣、市議員長達13年的老將翁美春出馬挑戰，希望能在此艱困選區扳倒江啟臣。

根據民調結果顯示，江啟臣以49.3％支持度，領先翁美春的32.5％，兩人的差距為16.8％，暫以藍營領先。

►超越藍綠，就靠她了