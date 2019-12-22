川普要征服宇宙！投入22兆軍事預算　成立「太空軍」要與中俄鬥到銀河系

▲美國總統川普宣布成立「太空軍」。（圖／Reuters）

圖文／周刊王

真實版的「星際大戰」要上演了嗎? 美國總統川普簽署了 2020 年軍事預算法案，預算金額為7380億美元（約新台幣22.23兆元），比去年多了220億美元，川普更宣布正式成立太空軍，投入4000萬美元加強航太安全，預計在18個月內組織1.8萬名軍力，力求在太空競賽和中國以及俄羅斯抗衡。

川普是在華府近郊的安德魯聯合基地，進行國防授權法案簽署儀式時表示，「太空將成為新戰場。」並稱「國家安全的嚴重威脅中，美國在太空的優勢絕對至關重要。

▲美國創建太空部隊，應對中國與俄羅斯威脅。（圖／Reuters）

美國的太空部隊是美國空軍1947年脫離陸軍以來第一個新兵種，它將提供武力給美國太空司令部。美國國防部去年2月的報告中就指，中國大陸和俄羅斯已發展相關技術，兩國能在危機或衝突中破壞或摧毀美國和其盟國的衛星，另外，法國也有聯合太空司令部。

對美軍而言，太空軍最重要的任務是掌握最高的制高點，在外太空部署高效能武器或能攔截敵方的洲際戰略飛彈與太空飛行器。不過太空部隊並不打算將戰鬥部隊送往太空。該部門在年初成立，負責監督軍方太空作戰。不過，專家指出，太空部隊和太空司令部之間的權責和資產劃分尚未解決，接下來就看川普政府要如何進行規劃。

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