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伊朗總統剛走...安倍與川普通話75分鐘　討論北韓和伊朗問題

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▲▼日本首相安倍晉三。（圖／路透）

▲安倍與川普通話。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

美國總統川普與日本首相安倍晉三在東京時間21日晚間通電話，時間長達75分鐘，兩人討論了伊朗以及北韓相關議題。安倍表示，這次通話是應川普要求，而伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）也在當天結束訪問日本兩天的行程。

安倍在午夜前受訪時表示，他與川普通話75分鐘，「我噴分析了有關北韓情勢的最新發展，也討論了未來的做法」，而他也告訴川普，完全支持北韓與美國繼續展開對話。安倍表示，他強力譴責「危險的挑釁行動」，呼籲北韓透過對話達到朝鮮半島無核化的目標。

安倍還提到，他即將要訪問中國，並將與習近平討論區域和平與穩定議題，也會與中國、南韓的領導人一起展開三方會議。

北韓近日動作頻繁，近期進行多次武器試射，恢復西海衛星發射基地試驗，先前更放話表示會送美國「聖誕禮物」。而美國駐北韓特使畢根（Stephen Biegun）日前赴南韓後，無法與平壤當舉取得聯絡，之後她在19、20日前往中國，與官員討論北韓議題。

另外，伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）剛結束訪問日本的行程，安倍受訪時並未提及是否有與川普討論伊朗問題，但共同社報導指，安倍的確曾向川普說明他與羅哈尼討論的事項。

美國近期針對伊朗做出經濟制裁，讓伊朗國內受到衝擊，又因為調漲燃油價格引發大規模的致命抗議，國際特赦組織估計，已造成304人死亡。而日本是美國的重要友邦，但也試圖緩解伊朗與美國之間的衝突。

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