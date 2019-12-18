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今年第5批！中國19日將投放4萬噸豬肉　陸網友淚喊：過年吃得起了

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▲▼ 豬,非洲豬瘟。（圖／路透）

▲中國豬肉價格大幅上漲。（圖／路透）

記者邱茀濱／綜合報導

中國受非洲豬瘟的影響，豬肉價格持續飆漲。不過，有陸媒表示，華商儲備商品管理中心（下稱華儲）19日將投放今年第五批儲備凍豬肉，以競價交易方式按標進行掛牌，共計4萬噸。

華儲發布《關於2019年12月19日中央儲備凍豬肉投放競價交易有關事項的通知》，指根據有關部門要求，將組織實施中央儲備凍豬肉投放工作，並通過競價交易方式進行，其中豬肉質量均符合中國進口凍豬肉相關標準，經相關機構檢驗檢疫合格。

▲▼華儲19日準備投放4萬噸豬肉。（圖／翻攝微博）

▲華儲19日準備投放4萬噸豬肉。（圖／翻攝微博）

據悉，華儲成立於1998年，專門從事國家儲備糖、儲備肉類管理，今年9月曾分三次投放共計3萬噸中央儲備凍豬肉；12月10日又發布通知，12日將出庫投放競價交易4萬噸儲備凍豬肉，且每個企業交易成交數量不超過600噸。

消息曝光後，大批網友表示「過年了我終於捨得吃豬肉了！我終於能裝香腸了，我爸媽本來說不弄的」、「畢竟過年了，大家都要吃肉肉」、「過年吃得起豬肉了，老淚縱橫」、「肉價還是不降」、「看著嚇人。。其實比不上全國一天的消耗量」、「是豬豬不夠了嗎」、「關鍵多少錢一斤」、「空投來了來了真的來了」、「感謝中央」。

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