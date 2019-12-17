陸豬價飆漲「帶動富豪洗牌」　養豬企業老闆「身價超過雷軍」

▲牧原食品股份有限公司董事長秦英林。（圖／翻攝牧原集團）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸豬價3月起大幅上漲，帶動養豬企業的利潤、股價飆升，牧原食品股份有限公司董事長秦英林今年淨資產增長超過4倍，身價超越眾多互聯網、房地產業的富豪，包含小米雷軍、萬達王健林，還有京東劉強東等。

秦英林出生於1965年，1989年畢業於河南農業大學畜牧專業，畢業後先進入一家國有企業工作，工作了3年之後，帶著妻子回到老家河南南陽創辦一家養豬企業，最早只飼養22頭豬，但經過多年的發展，已成為養豬龍頭，牧原2018年出欄生出達1100多萬頭，居大陸之冠。

▼非洲豬瘟引起豬價攀升。（圖／路透社，下同。）



非洲豬瘟導致大陸豬價大漲，也帶動牧原的利潤增長，牧原上半年本還處於淨利潤-1.56億元的虧損狀態，但豬價上漲後，只過了一季度就轉虧為盈。據牧原2019年第三季度報告顯示，公司前三季度實現營業收入117.33億元，同比增長27.79%；實現淨利潤13.87億元，同比增長296.04%。

牧原也在前三季度業績預告中表示，受非洲豬瘟的持續影響，公司今年一季度生豬銷售價格較低，第二季度起生豬價格開始上漲，公司開始步入盈利期。

富比世11月公布2019年中國富豪榜，秦林英家族從2018年的69名衝上第9名，超越許多互聯網、房地產業的富豪，包含小米雷軍、字節跳動張一鳴、萬達王健林，還有京東劉強東等。

除了秦林英與牧原外，大陸另外兩家養豬龍頭企業「溫氏」和「新希望」前三季度的淨利潤增幅也在100%以上。新希望劉永好家族在富比世的排名也從第60位躍至第19位，顯示豬價上升為養豬企業帶來的利潤增長。