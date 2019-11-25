洗衣機藏臭味彈！　「姪子產物」吸飽水險炸出　網跪求：哪一牌這麼耐洗

▲姪子尿布經過洗衣機認證，清洗加脫水也沒爆開。（圖／翻攝自爆廢公社）



記者黃可昀／綜合報導

不少人都有過忘記把口袋中的錢或衛生紙拿起來，就整件褲子丟到洗衣機清洗的經驗。一位女網友昨天就發生類似窘境，當她洗完衣服一打開洗衣機，發現裡面躺著一大顆白球，下秒瞬間恍然大悟，原來是家人不小心把姪子的尿布也丟下去洗了，而且洗完後還「吸得飽飽的」，超怕它隨時會破裂，害裡面的排泄物炸出。

原PO在臉書社團「爆廢公社」表示，「人家打開洗衣機都是撿到錢，為什麼我是這個？」洗衣機內除了衣服，還有姪子超大包的尿布，意外的是，經過強烈清洗與脫水過後，尿布竟然沒有破損且包裹得非常緊實，可見這是一片經過洗衣機考驗的高品質尿布。

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▲網友洗到破包尿布過，臭味瞬間蔓延。（圖／翻攝自爆廢公社）



原PO被家人的天兵舉動搞到哭笑不得，衣服根本越洗越髒，只好整桶重新再洗一次。不少媽媽在底下留言，自己也遇過相同狀況，「沒破也太好運～我上次破掉，整個吸水凝膠噴到處都是，我清到一個快升天」、「還沒破包，真的很幸運」、「看到這個，我前幾天才被老婆罵哈，洗完尿布都爛掉，整個衣服都綿絮，重洗好幾次。」

還有媽媽歪樓說，這尿布未免也太頑強，「真耐洗…能再洗衣機折騰這麼久又沒破，真是不簡單」、「跪求什麼牌子的，竟然可以歷盡了洗衣機的洗禮，還可以全身而退！」

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