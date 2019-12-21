深夜發文「致高雄」 陳其邁：我在乎高雄！希望家鄉更好是高雄子弟共同心願





▲陳其邁。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

高雄21日同時有罷韓遊行和挺韓遊行尬場，行政院副院長陳其邁深夜透過臉書發文「致高雄」，強調自己跟所有高雄人一樣，都在乎高雄。陳其邁21日出席活動受訪時表示，希望家鄉更好是高雄子弟共同心願。

高雄市長韓國瑜上任沒多久就「被動表態」參選總統，引發不少高雄市民不滿，民間團體將在21日發起「罷韓遊行」。同一時間，韓國瑜支持者也發起「挺韓遊行」尬場。行政院副院長陳其邁深夜發文，感性表示自己「到家了」，強調自己跟所有高雄人一樣，都在乎高雄。

陳其邁21日一早在高雄出席台船公司高雄廠區慶祝民營化第11屆公司慶。談到深夜發文，他感性回應，「我在乎高雄，也希望我的家鄉高雄能變得更好、經濟更發展，不論做任何工作，都是我對高雄的承諾，所以我不論在哪裡，即便人不在，但高雄永遠是我最掛念的地方。我在乎高雄，希望高雄可以更好，這是每一個高雄子弟共同的心願，沒有什麼特別奇怪的地方。」

出席台船活動，陳其邁再談國政議題。他指出，台船兼顧國艦國造及離岸風電的重責大任，在未來20年投入，國艦國造的業務預計也會達到大概五千億台幣。雖然國際造船不景氣，但不論是國艦國造或離岸風電，甚至跟其他國際大廠合作拓展國際市場，台船的員工非常有素質，技術含量高且成熟，即便國際造船不景氣，但對台船未來的發展非常有信心。