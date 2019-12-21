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和老婆吵架到車上喝...醉了！呼氣0.57被控酒駕　法官判無罪：他沒開車

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▲▼臨檢、路檢、攔檢。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲蔡男車停路邊未熄火在車上喝酒昏睡，遭警盤查後被依公共危險罪起訴，法官最後判他無罪。（圖／記者孫于珊翻攝）

記者徐愷昕／高雄報導

蔡姓男子凌晨未將車輛熄火停在路邊睡覺，警方驚覺有異上前盤查，因他渾身酒氣對他施行酒測，酒測值竟達0.57，最後被依公共危險罪送辦。法院審理時，蔡男否認酒駕，他表示自己到超商買酒後在車上喝完直接昏睡。法官勘驗路口監視器畫面，發現蔡男駕駛行為正常，沒有搖晃不穩，認為他辯詞可採，判他無罪。

據判決，蔡男2018年11月3日凌晨4點多車輛未熄火停在高雄市路竹區一超商附近睡覺，警方上前盤查時，因他身上散發濃濃酒氣，當場被施行酒測，經測後蔡男酒測值高達0.57，當場被依公共危險罪移送法辦。

橋頭地院審理時，蔡男坦承有開車到路口，警方上前盤查前他確實有喝酒，但喝完酒後就直接在車內昏睡，並無酒駕。他再表示，當晚跟老婆吵架完就開車出門，心情煩悶之餘原本要到超商買東西吃，但沒看到想吃的，就順手買了清酒，但當下因深怕喝完酒回家會被老婆念，才決定在車上喝，不料喝完整個昏睡，直到員警上前敲門盤查時才驚醒。

值勤員警表示，當日巡邏時見蔡男全身散發濃濃酒氣，以不正常睡姿在車上昏睡，酒測值又高達0.57毫克，以這樣的狀態，認定他應該無法正常安全駕駛，才會依法將他起訴。

法官勘驗超商附近路口監視器畫面，發現蔡男行車轉彎、打方向燈、直線前進時皆沒有異常、不穩或左右搖擺的危險情況，又警方後來並未提出蔡男酒後開車上路事證，因此採信蔡男說詞，判他無罪。全案仍可上訴。

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