政見會／蔡英文沒說完的政見！賴清德完整補充：大家一定要投③英德配

記者蔣婕妤／台北報導

2020首場副總統電視政見發表會20日晚間7時登場，民進黨副總統候選人賴清德初登場就展現自信，首輪政見發表幾乎完全沒低頭看稿。賴清德首輪政見大談主權和經濟議題，替蔡英文把上次政見會沒談完的政見完整補充，最後也直接呼籲支持者，一定要票投三號「英德配」。





▲2020副總統候選人電視政見會，賴清德。（圖／中選會提供）

根據中選會的規劃，三位副總統候選人預計晚間6時抵達轉播電視台公視現場，政見發表過程有三輪發表政見時間，每一輪10分鐘，發表順序依候選人報到順序抽籤決定。

相較於張善政初上場顯得有些緊張、頻頻低頭看稿。賴清德初登台大方展現自信，首輪政見發表就堅持「不低頭」、沒看稿。賴清德首輪政見發表著重兩大重點，分別是主權議題以及經濟議題，替蔡英文把上次政見會沒談完的政見完整補充。

針對主權議題，賴清德指出，上週美麗島四十周年剛過，台灣如今擁有像呼吸一樣自然的自由與民主，不過，這一切都是許多前人犧牲而得來的。

他批評，面對中國大陸的威脅，國民黨依然選擇九二共識，但是中國大陸政府早已經說明，一國兩制中並沒有一中各表的空間，中華民國根本不存在，從香港經驗就可以看出來，導向一國兩制的九二共識根本不可能。

對於和平的重要性，賴清德說，台灣人民愛好和平，不過，中國大陸卻是步步進逼，對外挖我們的邦交國，對內則是滲透台灣。不過，面對威脅，蔡政府還是穩住腳步，與世界上理念相近的國家共同合作，台美關係四十年來最好。

賴清德也不忘強調經濟議題，他指出，經過蔡政府打拼，面對中美貿易戰，台灣前三季的經濟成長率，都是亞洲四小龍第一，今年的民間投資實質成長率，創下近六年來新高。

最後，賴清德也向國人喊話，明年1月11日，一定要票投三號「英德配」，政黨票要投14號民進黨，成功讓「英德配」贏得共識、民進黨國會過半，繼續守住台灣的民主自由、繼續為台灣的經濟與人民努力。