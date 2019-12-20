毒梟取貨！同夥見「阿sir」上前開車衝撞　警急開槍...他傻站原地乖乖上銬

▲警方埋伏緝毒，查扣大量毒品。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文、陳韻如／新北報導

三峽警分局接獲通報，稱中壢某處地下停車場有販毒集團在進行交易，且還將毒品藏放在停車場內的空車上。警方經過多日監控及埋伏，19日凌晨見到莊姓毒販與同伴開車前往取貨時，立刻上前逮人。沒想到車內駕駛見狀，竟開車朝警方衝撞，警方為免造成人員受傷，開了1槍制止，隨後將下車取貨的莊男逮捕，並查扣空車內大量毒品，全案將依意圖販賣持有毒品移送偵辦。

三峽警方表示，日前接獲民眾檢舉，稱莊男在進行毒品交易時，為了躲避警方盤查，平時都將毒藏放在中壢某地下停車場的空車上，警方遂立刻會同中壢分局警方進行監控。

▲莊男同夥見到警方現身，竟心虛想開車衝撞警方逃逸，警方見狀開槍制止。（圖／記者陳雕文翻攝）

經過多日埋伏，警方在19日凌晨1點多時發現販毒集團成員開著黑色轎車前往取火，而當副駕駛座的莊男下車後，警方立刻現身逮人，但沒想到，車內駕駛心虛不願配合，竟也不顧同夥莊男的安危，開車衝撞警方企圖逃逸。

現場警方見狀，立刻朝車輛右後輪開1槍示警，無奈還是讓車內駕駛開車逃離，現場僅逮捕到莊男。警方隨後也搜索藏放毒品的空車，並查扣了5包總重334公克的海洛因、19包總重1549公克的安非他命、3包總重29.85公克的大麻，以及10包總重71.85公克的毒咖啡包，事後也將莊男帶回，訊後將他依意圖販賣持有毒品移送偵辦。

▲莊男同夥逃逸，留下他一人被捕。（圖／記者陳雕文翻攝）

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