台大名醫喊：我有把握！結腸癌男術後大失血「器官衰竭亡」...法院判賠120萬

▲台大名醫遭指控害死病患，法院判他應賠償病患家屬120萬元。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者戴若涵／台北報導

國內腸癌治療權威、台大名醫梁金銅遭指控，2016年替罹患乙狀結腸癌的患者開刀時，不顧對方剛進行心導管手術，有施打抗凝血劑，導致病患事後大量失血休克，最後身亡。病患家屬憤而提告求償，法院審理後，認為梁有過失，與台大醫院應連帶賠償家屬120萬元。可上訴。

判決書指出，邱姓病患的家屬主張，邱男罹患乙狀結腸癌，2016年9月1日轉到臺大醫院就醫，由梁金銅診斷及治療，孰料，他除了就安排手術的日期有與邱男及家屬討論外，並未告知他們有關實施手術的風險與資訊，便排定9月9日進行手術。

同年9月7日邱男接受清腸時，突然感到心臟不適，轉入心臟科加護病房，進行心導管手術，接受抗凝血藥物治療。心臟科醫師建議邱男應至少觀察一週再接受手術，降低手術風險，但梁9月8日上午仍告知家屬將依既定時程進行，家屬轉知心臟科醫師建議延期，仍遭拒絕。梁表示，自己有把握。

邱男家屬控訴，手術期間梁走出手術室，向他們表示，達文西手術進行到一半無法繼續，要改採傳統手術。而邱男術後大量出血，生命跡象極端不穩定，最後因多重器官衰竭身亡。家屬認為梁有過失，傷心提告並求償743萬餘元。

梁金銅與台大醫院辯稱，梁術前已善盡醫師說明告知義務，術前也檢測邱男的凝血功能數值，報告中說明他並無凝血障礙，手術過程中對於邱男出血、止血、輸血等各樣處置也符合醫療常規，並無過失之處。

台北地方法院審理後認為，梁金銅為邱男進行手術前，沒有就手術治療方案可能在術中更改為傳統開腹手術，盡告知及說明義務，讓家屬評估邱男身體狀況再決定是否接受手術，有過失，另外，邱男術後死亡，無法排除與手術有因果關係的可能性。

法官最後判台大醫院與梁金銅應負起損害賠償責任，賠償邱男妻子、2名子女共120萬元精神撫慰金。全案仍可上訴。

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