　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台大名醫喊：我有把握！結腸癌男術後大失血「器官衰竭亡」...法院判賠120萬

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲住院,開刀,手術（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲台大名醫遭指控害死病患，法院判他應賠償病患家屬120萬元。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者戴若涵／台北報導

國內腸癌治療權威、台大名醫梁金銅遭指控，2016年替罹患乙狀結腸癌的患者開刀時，不顧對方剛進行心導管手術，有施打抗凝血劑，導致病患事後大量失血休克，最後身亡。病患家屬憤而提告求償，法院審理後，認為梁有過失，與台大醫院應連帶賠償家屬120萬元。可上訴。

判決書指出，邱姓病患的家屬主張，邱男罹患乙狀結腸癌，2016年9月1日轉到臺大醫院就醫，由梁金銅診斷及治療，孰料，他除了就安排手術的日期有與邱男及家屬討論外，並未告知他們有關實施手術的風險與資訊，便排定9月9日進行手術。

同年9月7日邱男接受清腸時，突然感到心臟不適，轉入心臟科加護病房，進行心導管手術，接受抗凝血藥物治療。心臟科醫師建議邱男應至少觀察一週再接受手術，降低手術風險，但梁9月8日上午仍告知家屬將依既定時程進行，家屬轉知心臟科醫師建議延期，仍遭拒絕。梁表示，自己有把握。

邱男家屬控訴，手術期間梁走出手術室，向他們表示，達文西手術進行到一半無法繼續，要改採傳統手術。而邱男術後大量出血，生命跡象極端不穩定，最後因多重器官衰竭身亡。家屬認為梁有過失，傷心提告並求償743萬餘元。

梁金銅與台大醫院辯稱，梁術前已善盡醫師說明告知義務，術前也檢測邱男的凝血功能數值，報告中說明他並無凝血障礙，手術過程中對於邱男出血、止血、輸血等各樣處置也符合醫療常規，並無過失之處。

台北地方法院審理後認為，梁金銅為邱男進行手術前，沒有就手術治療方案可能在術中更改為傳統開腹手術，盡告知及說明義務，讓家屬評估邱男身體狀況再決定是否接受手術，有過失，另外，邱男術後死亡，無法排除與手術有因果關係的可能性。

法官最後判台大醫院與梁金銅應負起損害賠償責任，賠償邱男妻子、2名子女共120萬元精神撫慰金。全案仍可上訴。

越想越不對勁！

【更多新聞】

帶人妻棚拍！攝影師喊：胸部讓葛格摸一下～「噴水摸胸舔肩」扯：帶動氣氛

求復合被拒！他惱羞「絲襪綑綁+衣服塞嘴」硬來　前女友崩潰：每天都像活死人

路人激似前女友！他忍不住巷口爆衝「襲胸摸妹妹」...撲倒扭纏在地不放手

ET快訊
吳宗憲提「妞妞甜八寶」　小鬼和她緋聞傳3年…尷尬認了
細肩帶雪乳妹狂塞「2.5kg熱狗堡」！25分鐘完食：全身都醬
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

SBL球星偷吃女大生…暴打未婚妻簽約賠320萬　賴皮討證據慘被法官打臉

運將恍神猛撞...重機騎士飛滑10m遠！他留一句：會去醫院看你　回家關機爆睡

人妻出走6年！　婆婆過世拒絕奔喪　夫心寒訴離判准

半裸男急奔路口「綠燈亮了」　他搶機車落跑撲空...真實身分曝光

詐團馬國租豪宅3個月撈2600萬　首腦竟嫌「景氣真差」

客運靠站離路邊還有2.4米就開門　騎士從右側一超…她被撞倒尾椎腦部全傷

高雄一德夜市真熄燈！200警力執法　攤商聚集勞工公園「伺機請願」

「為何偷我弟的車？」2友怕被波及秒落跑　獨留三重少年遭刺胸亡

快訊／萬華環河南路建物火苗竄出　警消數十人趕赴灌救

台大名醫喊：我有把握！結腸癌男術後大失血「器官衰竭亡」...法院判賠120萬

阿滴突襲Google台灣辦公室！ 員工英文能力讓他大讚：好強

六艾司《我要女朋友》強勢回歸　「魔性音樂」逗樂林宥嘉.蕭敬騰

4大1小高麗菜賣100元被嫌貴！　奧客怒砸爛菜：市場1顆才5元

林志玲世紀婚紗照曝光！　和AKIRA深情互望...根本王子與公主

林志玲AKIRA親親「畫面超甜」　姐姐給了姐夫100分 ❤❤❤

星宇航空耗時2年打造《星探者》　機上安全影片連小孩都認真看完！

林志玲手拿捧花甜挽AKIRA　直呼康永哥和S「可以安心了!」

林志玲婚禮哥哥來了！　洪偉明也現身「破除生氣謠言」

我心已寒！老爸裝暈測孩子反應 女兒「轉身先啃冰棒」再用爆打伺候

瑞典女婿為阿嬤學台灣正港語言「食飽無、哪一國人」難不倒他！

SBL球星偷吃女大生…暴打未婚妻簽約賠320萬　賴皮討證據慘被法官打臉

運將恍神猛撞...重機騎士飛滑10m遠！他留一句：會去醫院看你　回家關機爆睡

人妻出走6年！　婆婆過世拒絕奔喪　夫心寒訴離判准

半裸男急奔路口「綠燈亮了」　他搶機車落跑撲空...真實身分曝光

詐團馬國租豪宅3個月撈2600萬　首腦竟嫌「景氣真差」

客運靠站離路邊還有2.4米就開門　騎士從右側一超…她被撞倒尾椎腦部全傷

高雄一德夜市真熄燈！200警力執法　攤商聚集勞工公園「伺機請願」

「為何偷我弟的車？」2友怕被波及秒落跑　獨留三重少年遭刺胸亡

快訊／萬華環河南路建物火苗竄出　警消數十人趕赴灌救

台大名醫喊：我有把握！結腸癌男術後大失血「器官衰竭亡」...法院判賠120萬

2030年台灣觀光「10年願景」　來台旅客2千萬、國旅2.4億人次

夜鷺「一臉淡定」裝沒事亂入企鵝區　網：這扮裝太隨便

霍華德差點肘擊Kobe　布萊恩放下恩怨大讚魔獸表現

柯文哲19日東吳大學演講　學生網路連署反對要校方取消

中信盃黑豹旗／上一場6支0對東體唯一安打　和平邱哲平吐鳥氣

2020立委選舉登記　桃園市選委會首日12人辦理

曾在雪莉IG留言「乳溝還好嗎」　酸民嗆聲「又沒叫她去死」：藝人沒這麼脆弱吧！

6柴「越獄往外衝」！媽傻眼狂追　獨留1隻「滿頭問號」

中信盃黑豹旗／科班鶴聲出身　洪佳駿誓助屏工重返32強

成功旗魚、臍橙節來囉　作伙來台東嚐美食

社會熱門新聞

新北女大生慘成白骨！他崩潰帶警挖屍下跪

陳菊首勝！「去死」女韓粉造謠貪汙遭判刑

人妻偷藏保險套　夫一愣驚覺綠光罩頂

宅男赴摩鐵交纏　他洗完戰鬥澡超傻眼

台中3屍案死者2兒女不知母遇害：媽媽有打給我們

25歲東大生看夜景爆頭　租車撞爛慘死

台北男帶女大生過夜　家長怒互告

快訊／三重少年凌晨滿身血倒臥路口亡

慶生性侵女高中生　壽星賠20萬判3年

台中母子3屍套房慘成凶宅！租客全搬光：不敢住了

快訊／新店民宅火警！2人受困陽台

三重16歲少年一刀斃命！兇嫌主動投案

闖紅燈遭攔！台中騎士：你開單我就撞死還有600萬領

快訊／騎士自撞分隔島！破頭命危搶救中

更多熱門

相關新聞

早產兒從僅1杯奶茶重到現在要上小學

早產兒從僅1杯奶茶重到現在要上小學

今年5歲的小蘋果，個頭小小、充滿活力，很難想像他剛出生的時候只有630克，他的爸爸形容，大概是一杯手搖飲還不能加珍珠的重量。小蘋果在媽媽肚子裡僅待了25周又6天就迫不及待來到世界，隨即住進台大兒醫新生兒加護病房，插管75天更創下當時院內早產兒插管最久記錄，在醫院與家人的照料下，健康長大即將進入小學。

台大醫院驚傳天花板掉落！院方證實

台大醫院驚傳天花板掉落！院方證實

台大醫院天花板崩落！疑有民眾遭砸傷

台大醫院天花板崩落！疑有民眾遭砸傷

肝癌復發可預測！台大研究：只要抽3cc血

肝癌復發可預測！台大研究：只要抽3cc血

年輕型直腸癌特別「惡」　台大醫點出原因

年輕型直腸癌特別「惡」　台大醫點出原因

關鍵字：

結腸癌台大醫院名醫權威梁金銅

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 12強 韓國瑜 王令麟 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

公鹿發情找交配　對方斷頭嚇翻牠

新北女大生慘成白骨！他崩潰帶警挖屍下跪

她錄《大集合》狂踩雷…胡瓜停機開罵！

林志玲喝嗨脫AKIRA衣服！小S急衝上去幫忙：快點

孫安佐神隱5天劇情大逆轉！

陳菊首勝！「去死」女韓粉造謠貪汙遭判刑

Sandy被當面嗆　吳宗憲：我知道是誰

河裡有破布在漂？原來是這隻在游泳

家中神像慘白臉！法師一看牆面：不單純

比特犬每晚消失　媽收到照片傻眼

關係是「叔嫂」　她哭稱「老公」

獨／林志玲婚禮歌手「超大咖」

北科大赴美失蹤留學生找到了

20歲女嘴飄死魚味…醫驚見「屍味臭塊」卡喉嚨

影／小S轉身勾脖AKIRA...大膽問「私密問題」

更多

最夯影音

更多
阿滴突襲Google台灣辦公室！ 員工英文能力讓他大讚：好強

阿滴突襲Google台灣辦公室！ 員工英文能力讓他大讚：好強
六艾司《我要女朋友》強勢回歸　「魔性音樂」逗樂林宥嘉.蕭敬騰

六艾司《我要女朋友》強勢回歸　「魔性音樂」逗樂林宥嘉.蕭敬騰

4大1小高麗菜賣100元被嫌貴！　奧客怒砸爛菜：市場1顆才5元

4大1小高麗菜賣100元被嫌貴！　奧客怒砸爛菜：市場1顆才5元

林志玲世紀婚紗照曝光！　和AKIRA深情互望...根本王子與公主

林志玲世紀婚紗照曝光！　和AKIRA深情互望...根本王子與公主

林志玲AKIRA親親「畫面超甜」　姐姐給了姐夫100分 ❤❤❤

林志玲AKIRA親親「畫面超甜」　姐姐給了姐夫100分 ❤❤❤

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面