快訊／桃園龜山鐵皮工廠暗夜大火　警消動員近百人灌救中

▲桃園市龜山區復興街鐵皮工廠19日深夜傳出大火，消防人員正搶救中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龜山區復興街一處3連棟鐵皮工廠19日晚間11時許傳出大火，桃園市消防局動員32輛消防車與近百名消防人員搶救，火舌由鐵皮屋內部從竄出直飛天際，消防人員破壞鐵皮廠房後拉出水線灌救，初步未發現人員受困，火勢還在延燒中。

▲桃園市龜山區復興一家街鐵皮工廠19日深夜傳出大火，消防人員搶救中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局指出，19日晚間22時59分接獲報案，位於龜山區復興街一處3連棟鐵皮工廠傳出火警，消防局第一大隊坪頂分隊據報趕往火場搶救，起火點是一層樓的鐵皮工廠，消防局出動32輛各式消防車輛、88名警義消前往灌救。

▲桃園市龜山區復興街鐵皮屋工廠19日深夜發生大火，消防人員搶救中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

因火場面積不小，警消人員架設防火牆從不同角度拉出水線灌救，初步研判並無人員受困，起火現場未堆積危險物品，但因火勢蔓延迅速，為避免延燒至附近民宅，警方與消防人員在火場拉出封鎖線，至於起火原因與損失仍待最後鑑定。

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