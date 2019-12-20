台南耶誕跨年活動預料人潮眾多　南警交通及停車資訊報你知

▲台南市警四分局，提供台南耶誕跨年活動交通及停車資訊供民眾參考。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2019年12月21日12時至24時，在台南市永華市政府西側廣場舉辦「台南市耶誕跨年」系列活動，台南市警四分局20日公布相關管制疏導作為及資訊如下：



一、道路管制：安平區南島路(建平路至中華西路)、建平路（建平11街至永華路）、府前路（建平路至中華西路）、東、西南榕大道全段。

二、周邊停車場配置：（一）路外汽車P：17處，2205席汽車格位，運河星鑽2處空地提供 700席汽車格位，步行約9分鐘至會場路外汽車。（二）機車P：3418席，建平路（建平11街至永華路）西側路段、市府周邊中華西路、府前路人行道等路段開放停放機車。

三、轉乘大眾運輸系統資訊：(一) 台南火車站至華市政中心（會場）：1、活動接駁車：開行「臺南火車站-南台別院」接駁車，營運時間18:00～23:00，每15分鐘1班。2、公車：19路(18班)、77路(18班)，計2線36班次(17時～22時班次數），至會場附近站位「南台別院」站下車。

(二)高鐵台南站至永華市政中心（會場）：H31高鐵接駁公車（市府線，17時～22時計44班)，高鐵台南站2號出口站位搭乘H31，會場附近下車站位 「南台別院」站（當日臨時停靠）。

(三) 高鐵台南站-台鐵沙崙站-臺南火車站-搭乘公車至會場（高鐵台南站2樓票匝出口處，循站內指示標誌步行至台鐵沙崙站）。(四) 相關資訊並於大臺南公車網站（http://2384.tainan.gov）)或撥公車語音查詢電話：(06)299-8484(我坐坐巴士巴士)。

四分局長蔡進閱表示，四分局針對會場周邊中華西路、永華路、建平路、南島路等重要路口派遣員警及義交加強交通疏導管制人車，請用路人遵從指示牌並配合指揮，自行前往車輛應遵守交通規則，勿併排停車，警方將加強違規車輛拖吊，行經會場周邊路段，應減速慢行，注意行人動向，確保交通順暢及安全。