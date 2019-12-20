　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南耶誕跨年活動預料人潮眾多　南警交通及停車資訊報你知

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市警四分局，提供台南耶誕跨年活動交通及停車資訊供民眾參考。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警四分局，提供台南耶誕跨年活動交通及停車資訊供民眾參考。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2019年12月21日12時至24時，在台南市永華市政府西側廣場舉辦「台南市耶誕跨年」系列活動，台南市警四分局20日公布相關管制疏導作為及資訊如下：

一、道路管制：安平區南島路(建平路至中華西路)、建平路（建平11街至永華路）、府前路（建平路至中華西路）、東、西南榕大道全段。
二、周邊停車場配置：（一）路外汽車P：17處，2205席汽車格位，運河星鑽2處空地提供 700席汽車格位，步行約9分鐘至會場路外汽車。（二）機車P：3418席，建平路（建平11街至永華路）西側路段、市府周邊中華西路、府前路人行道等路段開放停放機車。

▲台南市警四分局，提供台南耶誕跨年活動交通及停車資訊供民眾參考。（圖／記者林悅翻攝，下同）

三、轉乘大眾運輸系統資訊：(一) 台南火車站至華市政中心（會場）：1、活動接駁車：開行「臺南火車站-南台別院」接駁車，營運時間18:00～23:00，每15分鐘1班。2、公車：19路(18班)、77路(18班)，計2線36班次(17時～22時班次數），至會場附近站位「南台別院」站下車。
(二)高鐵台南站至永華市政中心（會場）：H31高鐵接駁公車（市府線，17時～22時計44班)，高鐵台南站2號出口站位搭乘H31，會場附近下車站位 「南台別院」站（當日臨時停靠）。
(三) 高鐵台南站-台鐵沙崙站-臺南火車站-搭乘公車至會場（高鐵台南站2樓票匝出口處，循站內指示標誌步行至台鐵沙崙站）。(四) 相關資訊並於大臺南公車網站（http://2384.tainan.gov）)或撥公車語音查詢電話：(06)299-8484(我坐坐巴士巴士)。

四分局長蔡進閱表示，四分局針對會場周邊中華西路、永華路、建平路、南島路等重要路口派遣員警及義交加強交通疏導管制人車，請用路人遵從指示牌並配合指揮，自行前往車輛應遵守交通規則，勿併排停車，警方將加強違規車輛拖吊，行經會場周邊路段，應減速慢行，注意行人動向，確保交通順暢及安全。

ET快訊
前女友「有車有房才嫁」6年後反悔　他勸「過30等被挑」被嗆：
方志友4年婚認感情生變！曝裂痕4原因：和楊銘威之間很卡
胡智為簽小聯盟約加盟教士　效力第5支球隊續拚大聯盟
新莊聯結車右轉奪命！　單車婦捲入輪底「當場被輾斃」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

立委候選人抽籤　屏警部特勤圓滿達成維安獲好評…同步加強選舉維安　

請多關心身心困擾者　齊力建構社會安全網！

台南耶誕跨年活動預料人潮眾多　南警交通及停車資訊報你知

林燕祝鼓勵吳敦義主席失言向蔡總統道歉　但吳是指小英3年來施政不佳

可行？彰化市提「台中捷運綠線東移」　縣府：困難重重

民眾請注意！　台南玉井新增測速照相桿加強速度管理

彰化養禽場有18處感染禽流感　今年已撲殺近30萬隻

台東成功深夜火警連燒3平房　現場無人傷亡

黃偉哲辦全國最大造勢會　台南要贏得73%以上得票率

2車糾紛「你爸是沒有空跟你玩拉」　台東跳針哥一怒狂喊「叫警察」N次

蔡英文酸爆！不能請假你怎麼辦？再轟韓國瑜「把庶民當選舉工具」

多年逮不到的流浪母貓突帶兒投靠　愛爸：肯結紮就幫妳...牠聽完進籠

亞亞退出「在不瘋狂」5大聲明　「月薪最低5551」古拉回：我更新到2000了！

「我來日不多」韓政見會金句一次看　激喊中華民國萬歲：蔡沒喊真遺憾

陳立農合唱4女《你最珍貴》　台下粉絲爆怒大喊：不可以！！

邱毅看波特王影片「噁心到想吐」　痛批陳菊、蔡英文不像女人的女性

全聯Hershey’s重磅回歸！「4邪惡新甜點」必吃黑巧克力千層、爆漿菠蘿泡芙

太夢幻！芬蘭玻璃屋躺著就能零死角看極光　還能在雪地裡泡芬蘭浴

起步4秒紫衣婦「左轉」遭撞狂跳針　聽到報警秒變臉：我好像沒事了^^

將14歲愛犬骨灰燒成琉璃手環！她見圓珠清晰「狗臉」秒淚崩...

立委候選人抽籤　屏警部特勤圓滿達成維安獲好評…同步加強選舉維安　

請多關心身心困擾者　齊力建構社會安全網！

台南耶誕跨年活動預料人潮眾多　南警交通及停車資訊報你知

林燕祝鼓勵吳敦義主席失言向蔡總統道歉　但吳是指小英3年來施政不佳

可行？彰化市提「台中捷運綠線東移」　縣府：困難重重

民眾請注意！　台南玉井新增測速照相桿加強速度管理

彰化養禽場有18處感染禽流感　今年已撲殺近30萬隻

台東成功深夜火警連燒3平房　現場無人傷亡

黃偉哲辦全國最大造勢會　台南要贏得73%以上得票率

2車糾紛「你爸是沒有空跟你玩拉」　台東跳針哥一怒狂喊「叫警察」N次

立委候選人抽籤　屏警部特勤圓滿達成維安獲好評…同步加強選舉維安　

「韓國瑜政見會公開造3謠」　王定宇點出破除：國政顧問團放棄草包了嗎

大谷翔平TJ手術復原完成　準備好明年重新上演二刀流

結合煎煮蒸烤炸5大烹調手法　犇和牛館轉型割烹鐵板燒

上卡拉OK喝酒變互毆！男慘遭「大花盆砸頭」　痛苦濺血軟倒地

《甘味》男星狂滑手機「爆恐怖下場」！　醫搖頭：再晚一天就瞎了

嗨過頭「保險套破裂」憂懷孕...醫揭「補救關鍵期」超過3天GG了

請多關心身心困擾者　齊力建構社會安全網！

2020年金檢重點出爐　增列中美貿易衝突、陸經濟風險因應機制

快訊／桃園龜山鐵皮工廠暗夜大火　警消動員近百人灌救中

找大奶妹「幫種草莓」男出軌遭抓包　女友發火飆髒話：是不是跟別人XX

地方熱門新聞

卓榮泰：彰化是國民黨提名最離譜的地方

透天厝霸氣加蓋車庫　被市府整排拆了

打造千萬水舞　耶誕夜來愛河就對了

黃偉哲辦全國最大造勢會

彰化18處感染禽流感　撲殺30萬隻

蘇震清按鈴申告　周佳琪競選總部：模糊焦點

男誆買保險騙小錢　至少涉案4起

台東成功深夜火警連燒3平房

中捷綠線東移　縣府：困難重重

台南資訊月展露環保效益

林燕祝鼓勵吳主席失言向蔡總統道歉

玉井新增測速照相桿

台南地政局推動優質土地開發有成

「阿娘威！」海邊鰻苗爆發…漁民一夜賺百萬

更多熱門

相關新聞

玉井新增測速照相桿

玉井新增測速照相桿

行經山區的民眾要注意了，台南市玉井分局轄內近期再增設1處固定式測速照相設備，近期將正式啟用，讓玉井、楠西與南化三個行政區域內的固定式交通違規照相設備總計達6處。

黃偉哲辦全國最大造勢會

黃偉哲辦全國最大造勢會

台南地政局推動優質土地開發有成

台南地政局推動優質土地開發有成

安集科技、茂鴻電力合資創造光電計畫

安集科技、茂鴻電力合資創造光電計畫

展現台南市交通建設成果與展望

展現台南市交通建設成果與展望

關鍵字：

台南耶誕跨年南警交通停車資訊

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 波特王 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

存6000萬！他2年後看餘額剩300元崩潰

池昌旭公開私下抽菸自拍喊「好幸福」

友慫恿吸笑氣　後遺症爆發讓她崩

21歲男房門反鎖亡！姊姊接一通電話嚇傻

方志友4年婚認感情生變！「和楊銘威之間很卡」

行李箱被摔爛！陳勢安「收到贊助」一看傻了

17歲女到男友家玩　竟翻出情趣用品

謝和弦嗆「奶大又怎樣」　女記者本尊曝光

排隊搶領「光復高雄」　人多到像跨年

肛門痛忍5天！他以為痔瘡...醫驚見3洞「流湯噴膿」

韓國瑜隨行發言人證實　邀鍾明軒合作

台女福岡租車肇逃逆轉！老闆刪文道歉了

證實廠商操作「＃宣告我的投票意志」　眾多女網紅被圍剿急刪文

在不瘋狂成員再爆「月收5500」　活不下去宣布退團

獨／山豬陳俊甫「大小便失禁」中風住院！

更多

最夯影音

更多
蔡英文酸爆！不能請假你怎麼辦？再轟韓國瑜「把庶民當選舉工具」

蔡英文酸爆！不能請假你怎麼辦？再轟韓國瑜「把庶民當選舉工具」
多年逮不到的流浪母貓突帶兒投靠　愛爸：肯結紮就幫妳...牠聽完進籠

多年逮不到的流浪母貓突帶兒投靠　愛爸：肯結紮就幫妳...牠聽完進籠

亞亞退出「在不瘋狂」5大聲明　「月薪最低5551」古拉回：我更新到2000了！

亞亞退出「在不瘋狂」5大聲明　「月薪最低5551」古拉回：我更新到2000了！

「我來日不多」韓政見會金句一次看　激喊中華民國萬歲：蔡沒喊真遺憾

「我來日不多」韓政見會金句一次看　激喊中華民國萬歲：蔡沒喊真遺憾

陳立農合唱4女《你最珍貴》　台下粉絲爆怒大喊：不可以！！

陳立農合唱4女《你最珍貴》　台下粉絲爆怒大喊：不可以！！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面