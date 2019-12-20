結婚3個月老公入獄3年9月　人妻探監「我想離婚」回家收到恐嚇信

記者黃翊婷／新北報導

黃姓女子去年3月間與高姓丈夫結婚，沒想到兩人才當了3個月的夫妻，對方就因為涉及毒品等案入獄，至今仍在服刑，表明想要離婚的念頭，卻收到從監所寄出來的信件恐嚇，不得已才決定訴請離婚。雖然高男認為一切的起因是妻子另結新歡，但新北地院法官不採信，最後裁准兩人離婚。

▲高男結婚3個月就入獄服刑。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

黃女在判決書中主張，2018年3月間結婚後，雖然共同生活的時間很短，但丈夫婚後沒有正當工作，一度還想偷錢，如果有不順意的時候，就會用三字經飆罵她，同年6月間便因為毒品、違反槍砲彈藥刀械管制條例等刑事案件入獄，應執行刑期為3年9月，至今仍未出獄。

黃女接著表示，丈夫除了上述案件外，還涉有強盜等案件，今年3月前往探視並表明想要離婚，過沒幾天就收到從監所寄來的信件恐嚇，可見對方在服刑期間根本沒有悔意，兩人的婚姻關係也嚴重疏離，這才決定訴請離婚。

▲黃女前往探監並說明想要離婚，結果回家就收到恐嚇信。

而對於妻子的指控，高男辯稱，黃女早在結婚前就知道自己有前科，而且很快就要入獄服刑，「我沒有用三字經罵她，她以前常來監所會面，我們也會寫信往來，是真心相愛」，如今之所以會提出離婚，是因為女方另結新歡，甚至發生親密行為，如果法官真的判准，讓他情何以堪。

不過，新北地院法官認為，高男的刑期長達3年9月，依照社會通念看來並非短時間就能出獄，而且他確實多次從監所寄信恐嚇妻子，造成對方內心恐懼，考量到他正在服刑，無法盡到對婚姻應盡的責任與義務，最後裁准黃女的訴求，判兩人離婚。