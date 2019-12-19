人妻想離婚跟朋友訴苦　老公氣罵「背叛的壞女人」遭告討20萬

記者黃翊婷／綜合報導

雲林潘姓男子不滿黃姓妻子起了離婚的念頭，還把這件事情告訴徐姓友人，氣得傳訊息大罵女方是「背叛丈夫的壞女人」、「徐XX這人也該要得到應得的懲罰了」，沒想到反而害自己吃上誹謗的官司，遭徐男提告求償20萬元。不過，北斗簡易庭法官看過訊息內容，認為潘男並未做出妨害名譽的行為，最後裁定駁回友人的告訴。

▲黃女找徐姓友人談離婚的煩惱。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關，下同）

徐男在判決書中主張，潘男與黃女談離婚，卻在LINE的對話中無故誹謗自己，甚至向另一名周姓友人抱怨，後來黃女輾轉得知此事並轉告，他才知道自己無辜挨罵，「我身為知名作家，本身具有一定的社會知名度及影響力，他卻在LINE對話傳送不實訊息，故意侵害我的名譽權，導致我的社會評價受到貶損，因此決定提告求償精神慰撫金20萬元。」

對於徐男的指控，潘男辯稱，和妻子談論婚姻相關事宜是很私密的對話，況且他從頭到尾都是在勸妻子別做糊塗事，否則連朋友都難當，根本沒有想要誹謗徐男的意思，雖然對話裡的確有談及這個人，但也只是表明印象不佳這一點而已，實在不明白到底哪裡涉及誹謗。

▲潘男不滿妻子跟自己談離婚，竟然先向朋友徵詢意見。

對此，北斗簡易庭法官調閱潘男的LINE對話內容，發現他幾乎都是在說離婚的事，包含「我原本希望還能當男女朋友，但因為徐XX介入，這已經不可能了」、「妳跟我這輩子連朋友都不是，何況是夫妻」、「此時的妳已然不顧夫妻情義，做個背叛丈夫的壞女人」等等。

法官認為，潘男主觀認為妻子不肯與自己理性協商婚姻問題，卻轉而向徐男求助，心生不滿才會傳訊息對妻子提出質疑，雖然措辭較為不雅，但沒有意圖散布於眾、貶損他人社會評價的意思，難以認定有達到妨害徐男名譽的程度，最後裁定駁回，全案仍可上訴。