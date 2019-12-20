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醉女控性侵：怕他殺我　運將掰「只是少給500元」賠30萬再關3年半

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▲一個人,寂寞,孤單,孤獨,憂鬱。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲小湘下班返家，卻遭計程車司機性侵。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

基隆林姓計程車司機去年8月間搭載喝醉酒的小湘（化名），卻趁對方昏睡時載至工地性侵得逞；他事後辯稱，女方以「有一個女兒要養」為由，開價2000元進行性交易，但自己身上只剩下500元，雙方討價還價不成，才會演變成性侵糾紛。基隆地院合議庭核對當事人以及證人的說詞，認定林男的行為構成性侵，最後依利用公眾交通工具犯強制性交罪判處3年6月有期徒刑。

小湘接受警詢時提到，事發當天凌晨0時許剛從卡拉OK店下班，因為喝醉酒的關係，店家幫忙叫了計程車，她一上車便說要去某養生會館找朋友，接著就睡著了，不知道過了多久，突然感覺有人把手伸進褲子裡撫摸下體，一睜開眼睛就看到林男趴在自己身上，「我發現他載我去我不知道的地方，而且四處都沒有燈光，我怕被殺害，一直拜託他不要這樣」，雖然有反抗但沒什麼力氣，最後還是遭性侵得逞。

▲▼臥室,床,棉被,凌亂,死亡,性愛。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲林男詢問養生會館的工作人員，希望能讓小湘在店裡過夜。

小湘表示，因為自己一直求饒、拜託，林男最後才將她載到目的地，並請朋友來攙扶，「我看到朋友馬上就說遭到計程車司機性侵，後來是朋友幫忙報警」、「他是在後座性侵我，沒有戴保險套，他強迫我發生性行為，我是不願意的」。

養生會館的櫃台人員證稱，事發當天林男走進來詢問能不能讓小湘在店裡過夜，探頭一看就發現女方趴靠在階梯上，「司機說有收到100元車資，還抱怨自己很衰、載到酒醉的客人繞了2個多小時，我依常理判斷，不可能有司機只收100元還願意繞2個小時，於是就去問小湘，她卻突然說出『救救我！司機性侵我』等話，我看她衣衫不整，內衣也沒有扣好，馬上就幫忙打電話報案了。」

▲▼開車,駕駛,汽車,四輪,接送,行車安全,方向盤,乘客,後座,買車。（圖／pixabay）

▲小湘明確指出是在計程車後座遭到性侵。

對於上述指控，林男辯稱，小湘先是在車上詢問要不要以2000元為代價進行性交易，但自己身上只剩下500元，討價還價一陣子才談好費用為1000元，不足的500元隔天再給，「她說要尿尿，下車尿到一半還跌倒，我才跑去把她抱起來，甚至幫忙拿衛生紙，結果她就問我『親愛的你喜歡我嗎？』並說一些私密的話，我們才發生性行為。」

不過，基隆地院合議庭認為，小湘與證人的說詞一致，右手臂也有掙扎遭抓傷的2公分傷痕，加上警方獲報前往處理時，林男皆未提到性交易一事，況且女方在養生會館下車後仍是酒醉、癱軟的狀態，不可能還能與他發生性行為，可見男方的說詞都是事後的卸責之詞，考量到雙方已談妥賠償30萬元，女方也表明願意原諒，最後依利用公眾交通工具犯強制性交罪，判處運將3年6月有期徒刑，全案仍可上訴。

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