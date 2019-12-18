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離婚男4度對女兒伸狼爪！她日記悲吐「希望爸爸不要再這樣」...向媽崩潰哭訴

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▲桃園市17歲少女去年8月提告父親與祖父在其就讀小學期間先後性侵與強制猥褻，並提出醫院驗傷單佐證，桃檢以受性侵期間未報警或告知親友，也未提出積極佐證，事隔8年才提告，難認有具體犯行，偵結不起訴處分。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲離婚爸4度猥褻女兒遭判刑，他辯是女兒誤會了或前妻為爭取監護權利用女兒。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者陳雕文、戴若涵／新北報導

新北市一名男子阿宇（化名）離婚後獨自撫養2名未成年的女兒，孰料，他竟藉機撫摸大女兒的胸部、下體，猥褻4次，整起事件在大女兒向前來探視的前妻哭訴後才曝了光。他矢口否認犯行，但法院勘驗相關事證後，依乘機猥褻罪判他有期徒刑2年3月，可上訴。

事件曝光後，阿宇矢口否認犯行，表示只有夏天天氣熱需要開冷氣時，2個女兒才會與他同房睡，有時女兒睡在一旁，他會出於父女之情，輕輕擁抱對方，時間很短暫，也沒有撫摸女兒的身體，「可能是她誤會了，或是前妻為了爭取監護權而利用大女兒」。

阿宇大女兒在警詢時證稱，父親第1次伸出狼爪是在2017年11月11日學校運動會後幾天的夜晚，父親將手伸入她的上衣內，撫摸她的胸部、奶頭，「我覺得很討厭、可怕、噁心，但我不敢動，全程都沒有人說話」；第2次在隔年接近夏天時，她睡著後，父親竟掀被朝她下手，撫摸她的下體。

阿宇大女兒回憶，第3次是2018年6月底期末考考完後，父親又用前一次的手法侵犯她，還用下體隔著內褲摩擦她的生殖器官，讓她感到相當不開心，「我覺得如果我不在這個世界上就不會發生這種事情了」；第4次則是2018年8月28日接近開學日。事後她寫下日記紀錄，並許願「希望父親不要再對我做這些事」，整起事件在她向母親哭訴後，才曝了光。

法院勘驗各項事證後，依乘機猥褻罪判阿宇有期徒刑2年3月，全案仍可上訴。

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